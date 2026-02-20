[속보] 법사위 소위, ‘자사주 소각’ 3차 상법 개정안 통과

이미지 확대 국회 법제사법위원회 김용민 법안심사제1소위위원장이 20일 국회에서 사면법 개정안 심사를 위한 소위 개의를 알리고 있다. 연합뉴스

국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회는 20일 3차 상법 개정안을 더불어민주당 주도로 의결했다. 3차 상법 개정안은 기업이 취득한 자사주 소각을 의무화하는 것이 핵심이다.곽진웅 기자