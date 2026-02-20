정치 [속보] 법사위 소위, ‘자사주 소각’ 3차 상법 개정안 통과 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/20/20260220500240 URL 복사 댓글 0 곽진웅 기자 수정 2026-02-20 16:43 입력 2026-02-20 16:39 이미지 확대 국회 법제사법위원회 김용민 법안심사제1소위위원장이 20일 국회에서 사면법 개정안 심사를 위한 소위 개의를 알리고 있다. 연합뉴스 국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회는 20일 3차 상법 개정안을 더불어민주당 주도로 의결했다. 3차 상법 개정안은 기업이 취득한 자사주 소각을 의무화하는 것이 핵심이다. 곽진웅 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지