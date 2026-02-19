정치 정청래 “국민 법 감정 반하는 판결” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/19/20260219500262 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-19 17:31 입력 2026-02-19 17:31 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 법원이 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대해 무기징역을 선고한 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.19 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 긴급 최고위원회의를 열고 “내란 우두머리에게 해당하는 형량 최저형”이라며 “나라의 근간을 뿌리째 뒤흔든 내란 수괴에게 조희대 사법부는 사형이 아닌 무기를 선고함으로써 사법 정의를 흔들었다고 생각한다. 국민의 법 감정에 반하는 매우 미흡한 판결”이라고 밝히고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지