정청래 “조희대 사법부로 진격하는 일 없길”…조국 “국민은 尹 중형 희망”

정청래 “내일의 내란에 용기 주는 일 없게”

한병도 “내란의 완전한 종식 끝까지 노력”

한정애 “국헌 문란 행위는 반드시 단죄”

이미지 확대 전국민중행동 활동가들이 19일 서울 종로구 광화문 앞에서 윤석열 전 대통령 엄중 처벌 촉구 기자회견을 열고 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.2.19 뉴스1

이미지 확대 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 19일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2026.2.19 연합뉴스

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.19 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고를 앞두고 사법부를 향해 법정 최고형인 사형이 선고돼야 한다고 했다.정 대표는 페이스북에 “오늘의 범죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 주는 것”이라며 이같이 썼다. 정 대표는 이어 “내일의 내란에 용기를 주는 일은 없기를 바란다”며 “국민들이 조희대 사법부로 진격하는 일이 없기를 바란다”고 했다.한병도 민주당 원내대표는 원내대책회의에서 “윤석열과 내란 세력은 헌정 질서와 민주주의를 짓밟고 국민의 생명을 위협한 반국가범죄자”라며 “그럼에도 윤석열은 지금까지도 일말의 반성조차 하지 않고 뻔뻔한 태도를 보인다”고 지적했다. 그러면서 “법원은 법정 최고형을 선고해서 법의 준엄함을 보이고 무너진 헌정 질서를 바로 세워야 한다”며 “민주당은 내란의 완전한 종식을 위해 끝까지 노력하겠다”고 강조했다.한정애 민주당 정책위의장은 “사법부는 내란 우두머리 윤석열에 대한 법정 최고형 선고를 통해서 국헌 문란 행위는 반드시 단죄된다는 점을 분명히 해야 한다”며 “사법부의 준엄한 판결을 국민과 함께 기다리겠다”고 했다.조국 조국혁신당 대표는 최고위원회의에서 “국민은 중형을 예상하고, 희망하고 있다”며 “민주공화국을 파괴하고 왕이 되려 한 대통령의 범죄와 거짓말을 낱낱이 규명하고 내란, 친위 쿠데타는 엄벌에 처해진다는 지엄한 원칙을 서릿발처럼 밝히는 선언문이 될 것”이라고 강조했다.그러면서 “‘지귀연 재판부’는 이러한 진실과 역사의 무게를 직시해야 한다”며 “사법부의 엄정함은 오로지 판결로만 증명된다. 국민과 함께 지켜보겠다”고 덧붙였다.12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 공판은 이날 오후 3시 서울중앙지법에서 열린다. 내란 우두머리죄 법정형은 사형 또는 무기징역, 무기금고다. 특검은 윤 전 대통령에게 감경 사유가 없다며 사형을 구형했다.김헌주·김서호 기자