무소속 한동훈…6월 재보궐 ‘초선’ 뱃지 시험대

한동훈 ‘무소속 출마’ 가능성 주목

‘보수의 심장’ 대구출마론 등 거론

뱃지 선거 경험·지역구 선택지 無

원내입성 성공시 당권 두고 재대결

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거를 통해 원내 입성을 노릴지 주목된다. 국민의힘 비상대책위원장으로 정계 데뷔했던 한 전 대표는 장동혁 대표와의 대결구도 속에서 ‘무소속’ 타이틀로 시험대에 오르게 됐다.한 전 대표의 국회의원 재보궐 선거 출마는 아직 불투명한 상태다. 친한(친한동훈)계 한 의원은 15일 서울신문과 통화에서 “당내가 (당권파와 친한계의) ‘징계전’으로 어수선한 상황인데 한 전 대표 출마에 초점을 맞출 필요는 없다”면서도 “구체적인 계획 단계는 아니고, 모든 가능성을 열어 두고 있다”고 했다.한 전 대표가 출마 결단을 내릴 경우 선택지로는 ‘보수의 심장’ 대구가 거론된다. 장동혁 체제에 맞서 ‘진짜 보수’를 내세운 한 전 대표가 보수세가 강한 지역에서 재신임 받아야 한다는 해석이다. 다른 접전 지역에 출마할 경우 보수표 분산을 비롯해 배신자 프레임 강화라는 부담도 대구 출마론에 무게가 실리는 이유다.대구시장 선거에는 현역 유영하(달성갑)·윤재옥(달서을)·주호영(수성갑)·추경호(달성군)·최은석(동구·군위갑) 의원이 출사표를 낸 상황이다. 이 가운데 한 명이 공천을 받게 되면 국회의원직 사퇴에 따라 해당 지역구는 공석이 된다. 상황에 따라 한 전 대표가 서울이나 부산을 택할 가능성도 있다.다만 공천이 마무리 될 때까지 한 전 대표에게 ‘선택지’가 없다는 것은 불리한 점으로 꼽힌다. 당권파와 친한계 내전이 지속되는 상황에서 당내 소통도 쉽지 않다. 당 비대위원장과 대표까지 지냈지만 전당대회를 제외하고는 ‘뱃지 선거’ 경험이 없다는 점도 이번 선거가 한 전 대표의 시험대라고 불리는 이유다.한 전 대표는 윤석열 정부 법무부 장관을 거쳐 2023년 12월 단숨에 당 비대위원장으로 정계에 데뷔했다. 22대 총선 참패의 책임을 지고 중도 하차했지만 2024년 7·23 전당대회에서 당대표로 화려하게 부활했다. 12·3 비상계엄과 탄핵 정국에서 최고위원들의 사퇴로 지도부가 붕괴되며 당대표 146일 만에 물러난 후 지난해 대선에 도전했지만 경선에서 김문수 전 고용노동부 장관에게 패했다.휴지기 없이 2년 2개월 동안 달려온 한 전 대표이지만 무소속으로 출마해 낙선할 경우 재기 동력 상실 등 정치적 타격은 만만치 않을 것으로 보인다. 다만 장 대표 체제가 지방선거에서 부진한 성적을 내고, 한 전 대표가 원내 입성에 성공한다면 당 복귀 후 당권까지 노려볼 수 있다.한 전 대표는 제명된 후 공격적인 정치 행보에 나서고 있다. 한 전 대표는 지난 13일 당 중앙윤리위원회가 친한계 배현진 의원을 중징계한 데 대해 페이스북에서 “윤어게인 당권파에 의해 숙청된 것”이라며 “정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 것으로서 공당으로서 자해하는 것”이라고 했다. 그러면서 “상식적인 다수 국민들과 함께 연대하고 행동해서 반드시 바로 잡겠다”고 덧붙였다.곽진웅 기자