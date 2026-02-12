與 87명 ‘공취모’ 출범… 친명계 중심 ‘정청래 견제’ 촉각

“대장동 등 檢 조작 기소 폐기해야”

‘중진’ 조정식·김태년·박찬대도 참여

국회 내 최대 규모 의원 모임 주목



친청계 의원들 대부분은 불참한 듯

반청 지적엔 “국조 위한 모임” 일축

이미지 확대 “정치검찰 국정조사” ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’에 참여한 더불어민주당 의원들이 12일 국회 소통관에서 출범 기자회견을 진행하고 있다.

2026-02-13

친명(친이재명)계를 중심으로 한 더불어민주당 의원 87명이 참여한 의원 모임이 12일 공식 출범했다.이재명 대통령 사건의 공소 취소 추진 등을 내걸었지만 최근 합당 논의와 검찰개혁 등을 두고 당청간 이견이 계속 불거진 터라 정청래 대표를 견제하는 역할을 하는 것 아니냐는 관측도 나온다.‘이 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임’(공취모) 소속 의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이 대통령은 조작 기소로 대장동 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 위증교사 사건 등 총 8개의 공소 사실로 재판에 넘겨졌다”며 “국회가 책임지고 이 대통령에 대한 정치검찰의 조작 기소를 폐기해 훼손된 민주주의를 복원하고 무너진 정의를 바로 세우겠다”고 강조했다.공취모는 국회 최대 규모 의원모임으로 ‘대장동 사건’ 변호인 출신인 이건태 의원이 주도했다. 박성준 의원이 상임대표, 김승원·윤건영 의원이 공동대표로 이름을 올렸다. 이 의원이 간사를 맡았으며 당내 중진인 조정식·김태년·민홍철·박찬대 의원도 참여했다.박성준 의원은 기자회견 후 기자들을 만나 “첫 번째 목표는 국정조사”라며 “전체적인 로드맵은 만들어 놨고, 원내 지도부와 함께 논의해서 추진하겠다”고 밝혔다. 이 의원은 “민주당 의원 전원에게 친전과 개별 문자를 드렸다”며 “오늘까지 87명이 참여했고, 이후에도 원하는 의원들과 함께할 것”이라고 설명했다.모임의 역할이 기존 민주당에 있던 정치검찰 조작기소대응 특위와 겹친다는 지적에 이 의원은 “특위는 당의 공식 기구고 참여하는 의원들이 한정되어 있다”며 “공취모는 국정조사를 통해서 국민들에게 조작 기소의 진상을 알리고 공감대를 형성하는 국회 차원의 일을 추진하겠다는 취지”라고 답했다.일각에서는 친명계 의원들이 모임의 주류를 이루고 친청(친정청래)계 의원들은 대부분 모임에 참여하지 않은 것을 두고 향후 해당 모임이 당내 반청 세력의 중심 역할을 하는 것 아니냐는 관측도 나온다. 이에 대해 박 의원은 같은 날 CBS 라디오 인터뷰에서 “그런 모임이 아니고 정말로 국정조사를 하기 위한 모임”이라고 일축했다.원조 친명이자 당내 ‘쓴소리’를 담당하는 김영진 의원은 해당 모임에 참여하지 않았다. 그는 MBC 라디오에 출연해 “마감했다고 해서 특별히 참여할 생각이 없다”며 “80여명 이상이 참여했으면 당의 공식 기구에서 흡수해 나가는 게 합리적인 선택과 결정이 될 것”이라고 주장했다.김서호 기자