연간 3명 사망 시 영업익 5% 과징금, 상임위 통과…경영계 “비현실 경제제재” 반발

중대재해 반복 시 정부가 등록말소 요청

국민의힘, 법안 처리에 반발…표결 불참

與간사 김주영 “일터 죽음 방치 않겠다”

이미지 확대 12일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 안호영 위원장을 비롯한 여당 의원들이 산업안전보건법 개정안 등 법안을 처리하고 있다. 연합뉴스

이 12일 여당 주도로 국회 상임위원회를 통과했다. 경영계는 “비현실적인 경제제재”라며 반발했다.국회 기후에너지환경노동위원회는 이날 소위원회와 전체회의를 잇따라 열고 산업안전보건법 개정안을 가결했다.했다.해당 법안엔하는 내용을 담았다. 공공기관 등 영업이익이 명확하지 않은 경우에는 30억원 미만의 과징금을 부과하도록 했다.했다. 등록말소 처분을 받은 건설사는 신규 사업·수주·하도급 등 모든 영업 활동이 불가능해진다.올해 도입된 ‘안전일터 신고 포상금 제도’의 법적 근거를 마련하고 사업주의 작업 중지 의무 강화와 노동자의 작업 중지 요구권을 확대하는 내용도 이번 법안에 담았다.여당 간사인 김주영 의원은 “의결된 법안들은 지난해 9월 정부가 발표한 노동안전 종합대책의 실행을 위한 근거 마련과 후속 법안으로”이라고 밝혔다.이어 “기업 활동의 위축이나 과도한 행정부담에 대한 우려를 충분히 검토해 현장에서 실효성 있게 제도와 법이 작동할 수 있도록 하기 위해 심도 있는 논의를 진행했다”면서 “앞으로도 안전은 비용이 아니라 일하는 모든 사람의 기본권이라는 원칙 아래, 노동자와 기업 모두가 지속가능하고 안전한 산업 환경을 만들어갈 수 있도록 제도적 기반을 만들어가겠다”고 했다.표결에 불참한 기후노동위했다.경영계는 제재 수준이 과도하다며 강한 우려를 표명했다. 한국경영자총협회(경총)는 이날 입장문을 내고 “대규모 사업장에는 천문학적 비용이 부과될 수 있고 중소기업의 경우 기업경영에 심각한 영향을 초래할 수 있다”고 지적했다.이들은했다. 근로자의 작업 중지 요구권을 확대하는 내용에 대해선 “기준이 모호해 작업 중지 범위를 둘러싼 노사다툼 및 법적 분쟁이 증가하는 등 현장 혼란이 우려된다”고 비판했다. 또 사후 처벌보다는 사전예방 대책 마련에 힘써 달라고 정부와 국회에 제언했다.이준호·하종훈 기자