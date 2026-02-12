[속보] 국정원 “김주애, 일부 시책에 의견 내…후계 내정 단계”

이미지 확대 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장과 딸 김주애. 평양 조선중앙통신 연합뉴스

국가정보원은 12일 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애에 대해 후계 ‘내정 단계’로 판단된다고 밝혔다.국정원은 이날 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 브리핑에서 전했다.국정원은 “김주애는 지난 건군절 행사, 금수산 태양 궁전 참배 등에서 존재감 부각이 계속되는 가운데 일부 시책에 의견을 내는 정황도 포착되는 등 현재 후계 내정 단계에 들어간 것으로 판단한다”고 설명했다.그러면서 “이번 북한의 제9차 당 대회 부대 행사 시 김주애의 참여 여부 등을 집중 점검할 계획”이라고 덧붙였다.이에 대해 이 의원은 “김주애의 위상에 대한 의원 질의가 있었는데 이전 정보위 보고에서 국정원이 사용하던 개념 규정에 비해 오늘 설명에서 조금 진전된 게 있다”며 “과거 김주애에 대해 ‘후계자 수업’이라 했는데 특이하게도 오늘은 ‘후계 내정 단계’라고 했다”고 했다.앞서 주애는 노동당 9차 대회가 열리는 새해를 맞아 이뤄진 김정은 부부의 금수산태양궁전 참배에 동행하고, 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음 공개적으로 참석했다.윤예림 기자