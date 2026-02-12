메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보] 국민의힘 지방선거 공천관리위원장에 이정현 전 대표

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-02-12 09:22
입력 2026-02-12 09:06
이미지 확대
이정현 전 새누리당 대표. 서울신문DB
이정현 전 새누리당 대표. 서울신문DB


국민의힘은 6·3 지방선거 및 국회의원 보궐선거 공천관리위원장을 호남 출신 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표가 맡는다.

장동혁 국민의힘 대표는 12일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 전 의원은 당직자 출신이자 지역주의 벽을 용기 있게 허물어온 존경받는 정치인”이라며 “우리 당 험지인 호남서 두 차례나 의원 당선돼서 통합과 도전 가치 상징적으로 보여줬다”고 평가했다.

장 대표는 “또한 지난 정부 지방시대위원회 부위원장을 역임하며 지방분권과 국가균형발전전략을 앞장서서 이끄셨다”며 “특정 계파에 얽메이지 않고 당의 외연을 확장해 온 정치적 궤적과 중앙과 지방을 아우르는 풍부한 정책 경험이 우리 당이 지향하는 공천의 지향점과 합치한다고 생각한다”고 설명했다.

이어지는 비공개 최고위원회의에서 이 전 의원의 공천관리위원장 임명 안건이 의결되면 정식 임명될 예정이다.



전남 곡성 출신인 이 전 대표는 18대 국회에 새누리당 비례대표로 입성했으며, 19대와 20대까지 순천에서 내리 당선됐다. 이어 새누리당 대표와 공동선거대책위원장을 지냈고, 박근혜 정부에서 초대 정무수석비서관과 2대 홍보수석비서관을 역임했다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기