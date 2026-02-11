국방부, 尹정부 용산 대통령실로 복귀한다

국유재산정책심의위 청사 사용 의결

이전 비용 239억 예비비 사용 협의 중

이미지 확대 서울 용산구 대통령실 청사. 연합뉴스

국방부가 윤석열 정부 당시 대통령실로 사용했던 용산 옛 청사로 복귀한다. 국방부는 최근 재정경제부로부터 옛 청사 사용 승인을 받고 기획예산처와 청사 이전에 필요한 예비비를 협의 중인 것으로 알려졌다.11일 군에 따르면 지난달 30일 재정경제부 국유재산정책심의위원회는 국방부 옛 청사 사용계획안을 의결했다. 국유재산법에 따르면 국유재산을 관리·처분하기 위해서는 국유재산정책심의위원회 심의를 거쳐야 하며 해당 위원회는 재경부 주관으로 운영된다. 이번 승인을 계기로 그간 불투명했던 청사 복귀 문제가 해소됐다.국방부는 현재 청사에 남은 국유재산에 대한 인수인계 절차를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 인수인계 및 기타 재산정리 절차는 이달 내로 마무리될 예정이다. 다만 청사 이전 계획과 공사 기간 등을 고려해야 해 아직 정확한 복귀 시점은 검토 중이다.아울러 국방부는 청사 이전을 위해 예비비 약 239억원을 사용하는 방향으로 기획예산처와 협의 중이다. 앞서 국방부는 지난해 말 청사 이전 예산으로 네트워크 구축 비용 133억원, 시설보수비 65억 6000만원, 화물이사비 40억원 등 총 238억 6000만원이 필요하다는 의사를 국회에 밝혔다. 그러나 예결위원회 심의에서 전액 삭감되자 예비비 등 다른 예산을 활용하는 방안을 검토해왔다.국방부가 옛 청사로 복귀하면 현재 국방부가 쓰는 건물은 기존처럼 합동참모본부가 단독 사용할 것으로 예상된다. 청사 이전에 따라 용산 외 지역으로 분리 배치됐던 국방부 직할부대 등도 연쇄적으로 용산으로 돌아올 것으로 전망된다.백서연 기자