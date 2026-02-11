비트코인 오지급 사태 사과하는 이재원 빗썸 대표

이미지 확대 이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회에서 열린 정무위원회 전체 회의에서 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태를 놓고 긴급 현안질의에 답하기에 앞서 임원들과 함께 고개 숙여 사과하고 있다. 2026.2.11 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회에서 열린 정무위원회 전체 회의에서 국내 가상자산거래소 빗썸에서 발생한 거액의 비트코인 오지급 사태와 관련해 긴급 현안질의에 답하기에 앞서 임원들과 함께 고개 숙여 사과하고 있다.안주영 전문기자