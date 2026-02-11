조국, 민주당 제안한 연대·통합 추진 준비위 구성에 “동의”

조국, 기자회견 열고 민주당 제안 수용 의사

“이번주 당무위 열어 오늘 결정 추인받겠다”

혁신당 당원 향한 정청래 대표 사과도 수용

이미지 확대 조국혁신당 조국 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.2.11 안주영 전문기자

조국 조국혁신당 대표는 11일 더불어민주당이 제안한 연대 및 통합에 관한 추진준비위원회 구성에 동의한다고 밝혔다.조 대표는 이날 긴급 최고위원회의 직후 기자회견을 열고 “어제(11일) 정청래 민주당 대표로부터 연대와 통합에 대한 민주당의 최종 입장을 전달받았다”며 “혁신당은 추진 준비위 구성에 동의하고 이번주 안으로 당무위원회를 열어 추인받을 것”이라고 했다.조 대표는 또 “단지 숫자의 결합과 확대가 아니라 비전과 가치의 결합과 확대 돼야 한다”며 “그래야만 국민들의 박수 받을 수 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “양당 간에 회동이 이뤄지면 먼저 민주당이 제안한 연대가 지방선거 연대인지, 추상적인 구호로서 연대인지 확인해야 한다”며 “지방선거 연대가 맞다면 추진준비위에서 지방선거 연대 원칙과 방법을 정할 것”이라고 했다.조 대표는 “정 대표가 혁신당 당원들에게 표명한 사과를 받아들인다”며 “다시는 이런 일이 없어야 한다”고 했다.앞서 정 대표는 전날 저녁 비공개 최고위 직후 “지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 결정했다”면서 “연대와 통합을 위한 추진준비위원회 구성을 결정하고, 혁신당에도 준비위 구성을 제안한다”고 했다. 통합 과정에서 발생한 내홍과 관련해서도 “국민 여러분과 민주당 당원들, 혁신당 당원들께 사과드린다”고 말했다.김헌주·강윤혁 기자