텔레그램으로 공천헌금 의혹 구명 나선 무소속 강선우

안주영 기자
수정 2026-02-10 18:06
입력 2026-02-10 18:06

홍기원 더불어민주당 의원이 10일 국회 본회의장에서 정치자금법 위반 혐의 등으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 보낸 텔레그램 메시지를 읽고 있다. 이 메시지에는 강 의원이 '1억원 공천헌금' 의혹과 관련한 경위를 해명하는 내용이 담겼다.안주영 전문기자

2026-02-11 6면