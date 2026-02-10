메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

민주당 민생경제 입법추진 상황실 현판식

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-02-10 10:13
입력 2026-02-10 10:13
이미지 확대
한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 현판 제막을 하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자
한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 현판 제막을 하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자


한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 현판 제막을 하고 있다.

안주영 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기