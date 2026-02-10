정치 민주당 민생경제 입법추진 상황실 현판식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/10/20260210500074 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-10 10:13 입력 2026-02-10 10:13 이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 현판 제막을 하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 한병도 더불어민주당 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표를 비롯한 부대표들이 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 현판 제막을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지