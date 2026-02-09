정청래, 특검 추천 논란 사과…“대통령께 누 끼쳐 대단히 죄송”

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 이른바 ‘불법 대북송금 사건’ 관련 재판에서 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 것에 대해 9일 “대통령께 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다”라고 직접 사과했다.정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당에서 벌어지고 있는 모든 일의 책임은 당 대표인 저에게 있다. 당에서 벌어지는 일에 대해 공(功)은 당원들에게 돌리고 과(過)는 제가 안고 간다”며 이같이 밝혔다.전날 정 대표는 박수현 수석대변인을 통해 “당의 인사 검증 실패로 대통령에게 누를 끼쳐드려 죄송하다는 입장”이라고 밝힌 바 있는데, 이날 공개 석상에서 직접 재차 사과한 것이다.다만 정 대표는 특검 후보 검증을 담당한 원내 지도부에 화살을 돌리기도 했다.그는 “이번 특검 추천 사고를 보면서 그동안의 관례와 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다”며 “좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 그 사람을 낙점하고 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 것 같다”고 말했다.그러면서 “앞으로는 특검 또한 철저하게 인사추천위에서 검증하고 올바른 사람인지 토론한 뒤 최고위로 (추천 후보자가) 올라와 다시 한번 점검하겠다”며 “이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하도록 하겠다”고 했다.이재명 대통령은 여당의 이번 특검 추천을 놓고 상당한 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이 대통령은 전 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 2차 종합특검으로 선택했다.윤예림 기자