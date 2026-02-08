장동혁 ‘절윤’ ‘윤어게인’ 갈림길… 한동훈 ‘토크콘서트’ 세몰이

‘직 걸고 요구’ 후 재신임론 잠잠

오세훈 “후보 100여명 절윤 요구”

전한길 “전대 지지 기억을” 압박

국힘은 ﻿친한계 배현진 징계 착수

장동혁 국민의힘 대표가 “직을 걸고 요구하라”는 반격으로 사퇴·재신임 요구 확산에는 제동을 걸었으나 당 안팎의 어수선한 분위기는 계속되고 있다. 오세훈 서울시장과 소장파들은 명확한 ‘절윤’(윤석열과의 절연)을 요구했고 8일 유튜버 전한길(본명 전유관)씨는 이른바 ‘전당대회 청구서’를 내밀며 장 대표 압박에 나섰다.지난 6일 장 대표의 반격 이후 당내에서 추가 사퇴 요구는 나오지 않았다. 다만 명시적 사퇴 요구만 사라졌을 뿐 장 대표가 6·3 지방선거를 치를 수 있느냐는 리더십 문제는 남아 있다. 일단 선거가 임박한 만큼 장 대표에 대한 ‘절윤’ 요구가 거세질 전망이다. ‘대안과 미래’도 10일 모임에서 장 대표에게 구체적인 ‘절윤’을 재차 압박할 예정이다.장 대표와 정면으로 부딪힌 오 시장은 전날 TV조선에 출연해 “서울시 구청장과 100여명에 가까운 시의원, 경기도 기초단체장과 도·시의원까지 수천명의 후보들이 국민의힘 장 대표만 바라보고 있다”며 “이분들은 지금 속이 타들어 간다”고 지적했다. 그는 “핵심은 ‘절윤’으로 크게 잘못한 계엄을 당이 반성한다는 입장을 분명히 하고 그 기조로 당을 운영할 때 지방선거를 치를 바탕이 마련된다”고 강조했다.장 대표의 재신임을 요구했던 김용태 의원은 페이스북에 “지금 장동혁 체제는 윤어게인 리더십”이라며 “더이상 국민의힘을 윤어게인에 가두지 마시라. 국민의힘은 헌법과 국민을 지켜온 국민보수 정당”이라고 썼다.지난해 8월 전당대회에서 ‘장동혁 지도부’를 자신이 만들었다고 주장하는 전씨도 장 대표에게 입장 표명을 요구했다. 전씨는 자신의 유튜브 채널에 “지난해 전당대회 때 당원들과 보수 유튜버들이 왜 장 대표를 지지했는지 기억하길 바란다”며 지난 4일 의원총회에서 장 대표가 계엄 옹호·내란·부정 선거·윤어게인과 함께 갈 수 없다고 한 발언에 대한 해명을 요구했다.이런 가운데 한동훈 전 대표 ‘제명’의 번외편인 친한(친한동훈)계와 친장(친장동혁)계의 징계전도 계속되고 있다. 중앙윤리위원회는 친한계 배현진 의원의 징계 절차에 착수했다. 이상규 서울 성북을 당협위원장은 서울시당위원장인 배 의원이 한 전 대표 징계에 대한 반대 성명과 관련해 서울시당을 사당화했다며 징계위에 제소했다. 이에 앞서 친한계 의원들은 유튜버 고성국씨를 서울시당윤리위에 제소했다.한편 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거 무소속 출마를 고심 중인 한 전 대표는 이날 서울 잠실 실내체육관에서 자신의 지지자들과 토크콘서트를 열고 팬덤 세 불리기를 이어 갔다.손지은 기자