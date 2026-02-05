한국, 핵심광물 무역 블록 ‘포지 이니셔티브’ 의장국 맡는다

美 주도 56개국 참여 핵심광물 장관급 회의 개최

한국이 미국 주도의 핵심광물 무역 블록인 ‘지전략적 자원협력 포럼’(포지 이니셔티브)의 의장국을 맡는다.외교부는 조현 장관이 4일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 핵심광물 장관급회의에 참석해 핵심광물 공급망 안정과 다변화를 위한 국제협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.회의에서는 JD 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 스콧 베선트 재무장관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등 미국 정부 핵심 인사들이 참석해 미 행정부의 핵심광물 공급망 다변화를 위한 노력과 정책방향을 소개했다.이번 회의를 계기로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)은 포지 이니셔티브로 재출범했다. MSP에는 유럽연합(EU)과 미국 등 16개국이 참여했으며 한국이 그동안 의장국을 맡았다. 한국은 올해 6월까지 포지 이니셔티브 의장국을 수임할 예정이다.외교부는 “MSP가 그간 추진해온 핵심광물 협력 성과를 기반으로 ▲핵심광물 프로젝트 투자 촉진 ▲회원국 간 외교적 조율 및 공조 강화 ▲핵심광물 전주기 이해관계자 간 소통증진 ▲핵심광물 재자원화 협력 촉진 플랫폼 역할 강화 등 미래 발전 방향을 제시했다”고 설명했다.이번 회의에는 주요 7개국(G7)을 포함해 채굴, 제련, 중간재, 최종재 제조 등 공급망 전 주기에 걸쳐 협력중인 56개국이 참여했다.한편 조 장관은 이번 회의를 계기로 그리어 USTR 대표를 비롯해 캐나다·인도·이스라엘·카자흐스탄·멕시코·몽골·네덜란드 외교장관, 영국 정무차관 등 주요 인사들과 회담을 가졌다.이주원 기자