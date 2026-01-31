정치 [포토] ‘눈물 닦는’ 이 대통령…이해찬 전 총리 영결식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/31/20260131800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-31 10:06 입력 2026-01-31 09:22 1/ 10 이미지 확대 눈물 닦는 이재명 대통령이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 닦고 있다. 2026.1.31 연합뉴스 이미지 확대 눈물 닦는 이재명 대통령이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 닦고 있다. 2026.1.31 연합뉴스 이미지 확대 눈물 닦는 김민석 총리김민석 국무총리가 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 닦고 있다. 2026.1.31 연합뉴스 이미지 확대 묵념하는 이재명 대통령이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 묵념하고 있다. 왼쪽은 이 전 총리 부인 김정옥 여사. 2026.1.31 연합뉴스 이미지 확대 이해찬 전 총리 발인식31일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 이해찬 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.1.31 공동취재 이미지 확대 이해찬 전 총리 발인식 참석한 김민석 총리ㆍ우원식 의장ㆍ정청래 대표김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표가 31일 오전 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 열린 이해찬 전 국무총리의 발인식에 자리하고 있다. 2026.1.31 공동취재 이미지 확대 이해찬 전 총리 발인식31일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 이해찬 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.1.31 공동취재 이미지 확대 이해찬 전 총리 발인31일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 이해찬 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.1.31 연합뉴스 이미지 확대 국회 본청 앞 지나는 이해찬 전 총리 운구차량31일 이해찬 전 국무총리의 운구차량이 서울 여의도 국회 본청 앞을 지나 영결식이 열리는 의원회관으로 향하고 있다. 2026.1.31 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 국회 도착한 이해찬 전 총리 영정31일 이해찬 전 국무총리의 영정이 영결식이 열리는 서울 여의도 국회의원회관으로 들어가고 있다. 2026.1.31 공동취재 이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 닦고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지