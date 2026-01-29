여당 “주택 공급 입법 지원” 야당 “희망고문 맹탕 발표”

엇갈린 정치권 반응

이미지 확대 한정애 더불어민주당 정책위의장이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.1.29 뉴스1

2026-01-30 2면

여야는 29일 정부의 신규 부동산 공급 대책을 두고 엇갈린 반응을 보였다. 더불어민주당은 “공급 절벽 불안을 해소하기 위한 정부의 의지”라고 평가한 반면 국민의힘은 “맹탕 발표”라고 지적했다.한정애 민주당 정책위의장은 이날 부동산 대책이 발표되기 전 진행된 당정 협의에서 “이번 대책은 문화와 일자리가 있는 도심에 주택을 공급해서 9·7 대책을 보완하려는 정부의 노력이 반영됐다”며 “국회도 정부가 추진하는 주택 공급 방안이 차질 없이 진행되도록 적극 협의하고 노력하겠다”고 밝혔다.국회 국토교통위원장인 맹성규 민주당 의원도 “주택 공급은 물량 확대뿐만 아니라 어디에 얼마나 빠르게 짓는지가 핵심”이라며 “(이번 주택 공급 계획이) 국민이 체감하는 성과로 이어지도록 관련 법안을 신속히 추진하겠다”고 말했다.이언주 민주당 최고위원은 대책 발표 후 페이스북에 “젊은 세대를 위해 역세권 등 접근성이 좋은 도심 내 유휴부지를 활용한 주택공급이 정책으로 실현된 점을 적극 환영한다”고 했다.반면 이번 대책에서 가장 많은 물량이 배정된 서울 용산구를 지역구로 둔 권영세 국민의힘 의원은 특히 캠프킴 개발안을 두고 “실패한 과거의 카드를 꺼내 든 전형적인 탁상행정”이라고 지적했고, 국제업무지구 안에 대해선 “아무도 장담할 수 없는 ‘희망고문’의 늪으로 용산을 다시 몰아넣는 무책임한 처사”라고 적었다. 같은 당 나경원 의원도 수도권 신축매입 임대 4만 4000 가구 공급을 두고 “서울에만 적어도 4만~5만 가구 이상이 필요한데 턱없는 숫자가 짠하다”며 “터무니없는 노도강(노원·도봉·강북구) 중심의 강북지역 토허제(토지거래허가제)나 빨리 해제하라”고 했다.김서호·곽진웅 기자