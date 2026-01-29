한동훈 끝내 제명…내전 치닫는 국힘

장동혁, 복귀 하루 만에 최종 의결
친한계 16명 “당지도부 사퇴하라”
국민의힘이 29일 ‘당원 게시판’(당게) 사건의 책임을 물어 한동훈 전 대표를 제명했다. 한 전 대표는 “반드시 돌아오겠다”고 했고, 오세훈 서울시장과 친한(친한동훈)계 의원들은 장동혁 지도부의 사퇴를 요구했다. 6·3 지방선거를 약 4개월 앞두고 제1야당이 내전 상황에 돌입한 모습이다.
단식 회복 후 전날 당무에 복귀한 장 대표는 이날 최고위원회의에서 한 전 대표의 징계안을 최종 의결했다. 비공개 회의에서 지도부 9명 가운데 친한계인 우재준 청년최고위원 1명만 반대 의사를 표했으며 나머지는 모두 찬성에 손을 든 것으로 알려졌다.
다만 양향자 최고위원은 회의 후 기자들과 만나 “선택 아닌 선택”이라고 설명했다. 장 대표는 별도 입장을 밝히지 않았다. 당헌·당규에 따라 한 전 대표는 5년간 재입당이 불가하다. 추후 최고위가 이를 뒤집을 수는 있다. 친한계도 장동혁 지도부가 무너지고 새 지도부가 들어서면 한 전 대표가 복귀할 수 있다고 보고 있다.
한 전 대표는 이날 오후 곧바로 국회 소통관을 찾아 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”고 말했다.
한 전 대표는 또 “우리가 이 당과 보수의 주인이다. 절대 포기하지 말라”며 “기다려 주십시오. 저는 반드시 돌아온다”고 강조했다.
한 전 대표는 징계에 대해 효력정지 가처분 신청 등 법적 조치나 추후 대응 방안에 대해서는 밝히지 않았다. 친한계 내부에서도 가처분 기각 시 정치적 타격이 불가피한 만큼 법적 대응에 대해서는 의견이 갈리는 것으로 전해진다.
친한계 의원 16명은 장 대표의 사퇴를 요구했다. 이들은 국회 로텐더홀에서 긴급 성명을 내고 “제명 결정은 심각한 해당 행위로 우리 의원들은 절대 받아들일 수 없다”며 “제명 징계를 강행한 건 장동혁 지도부가 개인의 정치적 이익을 위해 당의 미래를 희생시킨 것”이라고 했다.
그러면서 “개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 요구했다. 성명에는 김성원·박정하·서범수·배현진·김형동·김예지·우재준·박정훈·정성국·정연욱·안상훈·고동진·한지아·진종오·유용원·김건 의원이 이름을 올렸다.
양측에 자제를 요청해 온 오 시장도 장 대표의 사퇴를 처음으로 요구했다. 오 시장은 페이스북에 “장 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “국민의힘을 이끌 자격이 없다”고 썼다. 오 시장은 “오늘의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다”며 “제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없다”고 했다. 반면 이날 국민의힘 의원총회에서는 친한계 송석준 의원 외에 제명에 공개적으로 반대하는 목소리는 나오지 않았다고 한다.
‘자기 정치’라는 비판에도 한 전 대표를 축출하면서 장 대표는 사후 수습 및 지방선거 결과에 대한 책임을 온전히 지게 된 상황이다. 장 대표가 후폭풍 수습에 실패하면 곧바로 중립지대 의원들 사이에서도 지도부 교체 요구가 본격화될 수 있다.
한 전 대표는 당분간 지지층 결집에 집중하며 대응 방안을 모색할 예정이다. 일부에서는 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거에서 무소속 출마 등이 거론되지만 일단은 시기상조라는 분위기다. 또 “반드시 돌아오겠다”고 한 만큼 신당 창당 등의 가능성도 현재로선 희박해 보인다. 친한계는 일단 장동혁 지도부 붕괴에 화력을 집중할 예정이다.
정치적 해결을 촉구해 온 소장파 모임 ‘대안과 미래’는 제명 결정에 유감을 표명하며 장 대표에게 ‘윤어게인’ 세력과의 단절 등을 요구했다. 한 전 대표를 향해선 “한 전 대표가 말하는 ‘진짜 보수’의 길을 가고자 한다면 이번 제명을 계기로 희생과 헌신에 대한 고민과 함께 성찰이 있길 바란다”고 촉구했다.
손지은·곽진웅·박효준 기자
