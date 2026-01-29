장동혁, 당무 복귀 후 첫 최고위 주재 ‘한동훈 제명’

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.1.29 이지훈 기자

장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.단식 투쟁 뒤 전날 당무에 복귀한 장 대표와 최고위원들은 이날 회의에서 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 제명 징계안을 의결했다.이에 국민의힘 친한계 의원 16명은 한 전 대표를 제명 결정한 장동혁 지도부의 사퇴를 촉구했다.이지훈 기자