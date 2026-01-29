정치 장동혁, 당무 복귀 후 첫 최고위 주재 ‘한동훈 제명’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/29/20260129500269 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-29 17:47 입력 2026-01-29 17:47 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.1.29 이지훈 기자 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 단식 투쟁 뒤 전날 당무에 복귀한 장 대표와 최고위원들은 이날 회의에서 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 제명 징계안을 의결했다.이에 국민의힘 친한계 의원 16명은 한 전 대표를 제명 결정한 장동혁 지도부의 사퇴를 촉구했다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지