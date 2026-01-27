“민주주의 큰 별 타계”… 이해찬 전 총리 빈소에 조문 발길

당 지도부, 공항서 직접 고인 영접

여당 인사 30여명 운구 행렬 동참

우원식·김민석·정청래 조문 시작

禹 “그분이 뜻한 정치 이어갈 것”

조정식 “끝까지 공무 위해 몸바쳐”

이재명 대통령도 빈소 찾아 헌화

이미지 확대 베트남 출장 중 별세한 고 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 영정을 앞세운 운구행렬이 27일 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장으로 들어서고 있다.

홍윤기 기자

2026-01-28 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 27일 서울대병원 장례식장에 차려지자 이재명 대통령을 비롯한 정치권 인사들과 시민들의 조문 행렬이 하루 종일 이어졌다. 정청래 더불어민주당 대표와 조정식 대통령 정무특보는 사실상 상주 역할을 맡아 조문객을 직접 맞았다.이날 오전 차려진 빈소에는 이 대통령과 문재인 전 대통령, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정 대표 등의 명의로 보내진 화환이 들어서 있었다. 유가족의 분향을 시작으로 우 의장과 김 총리, 정 대표가 나란히 서서 고인에게 작별 인사를 건넸다.이들은 환하게 웃는 고인의 영정 사진 앞에서 비통한 표정으로 두 차례 절을 올린 뒤 한 차례 허리를 숙이고 유가족을 위로했다. 우 의장은 눈물을 흘리며 영정 사진을 지긋이 바라봤고 김 총리도 흐느껴 울었다. 정 대표도 눈시울을 붉혔다. 우 의장은 조문 후 “민주주의 큰 별이 타계해 너무 안타깝다”며 “나라를 제대로 세우고 힘이 약한 사람들을 제대로 보호하는 정치는 그분의 뜻이었다. 잘 이어가야겠다”고 했다.이언주·황명선 최고위원과 김태년·김영배 의원 등 민주당 의원 50여명도 빈소에서 줄지어 고인의 마지막 길을 배웅했다. 또 김부겸·한명숙 전 총리, 우상호 전 청와대 정무수석, 유시민 작가도 빈소를 찾아 고인을 애도했다.오후부터는 고인을 추모하려는 시민들의 발길도 이어졌다. 대한민국무공수훈자회 관계자는 5·18 민주화운동 유공자이자 민주평화통일자문회의 수석부의장인 고인에게 헌화·분향을 하며 조사를 낭독했다.상임 집행위원장을 맡은 조 특보는 “평소 퍼블릭 마인드를 중시한 이 수석부의장은 이번을 본인의 마지막 공직으로 여겼고 마지막까지 공무수행을 위해 몸을 불사르시다가 순직하셨다”고 했다.앞서 베트남 출장 중 별세한 이 수석부의장의 시신은 이날 오전 7시쯤 인천국제공항에 도착했다. 우 의장과 김 총리, 정동영 통일부 장관, 또 정 대표를 비롯한 민주당 지도부가 공항을 찾아 고인을 영접했다. ‘이해찬계’로 통하는 조 특보, 윤호중 행정안전부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김현·이해식 의원 등도 모두 자리했다.태극기가 덮인 관이 도착하자 참석자들은 무거운 침묵 속에 허망한 표정을 지었다. 이 수석부의장과 오랜 인연이 있는 정 장관은 눈물을 흘리며 슬퍼했다. 공항에서 약식 추모식이 진행된 이후 이 수석부의장의 관을 실은 운구차는 오전 9시 10분쯤 서울대병원 장례식장에 도착했다. 도열한 채 이 수석부의장을 기다리던 30여명의 민주당 의원들은 운구차가 도착하자 일제히 허리를 숙였다.이 수석부의장의 장례는 오는 31일까지 닷새간 민주평통과 민주당이 공동으로 주관하는 기관·사회장으로 엄수된다.김서호 기자