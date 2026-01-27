‘장동혁 vs 한동훈’ 치킨게임… 소장파 “정치적 해법을” 중재

‘징계 논란’ 장기화에 당내 피로감
한동훈에 화합 위해 집회 중지 요청
韓, ‘北 수령론’ 거론 윤리위 맹비난
국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’가 27일 당 지도부와 한동훈 전 대표 측에 “정치적 해법을 모색해 달라”고 촉구했다. 6·3 지방선거를 앞두고 한 전 대표 ‘제명’ 징계 논란에 대한 당내 피로감이 최고조에 달하자 조속한 마무리를 촉구한 것이다.
간사 이성권 의원은 모임 후 기자들과 만나 “당 중앙윤리위원회의 결정을 재고하고 당 통합을 위한 정치적 해법을 모색해야 한다”면서 “한 전 대표도 지지자들의 집회 중지 요청 등 당 화합을 위한 노력을 국민과 당원들에게 보여줘야 한다”고 했다. 이 의원은 “지방선거를 앞두고 여권에서는 덧셈 정치를 하는 상황에서 우리는 내부에 있던 사람들조차 배제하는 정치가 맞느냐. 지방선거 승리에도 바람직하지 않다”고 거듭 호소했다.
지난해 8월 장동혁 지도부 출범 후 한 전 대표의 ‘당게(당원 게시판)’ 사건과 관련한 논란이 반년 가까이 진행되면서 내부 피로도 누적되고 있다. 어느 쪽도 당내 주류가 아닌 ‘친장(친장동혁) 대 친한(친한동훈)’의 대결 구도인 만큼 대부분 의원들도 관여를 꺼리는 분위기다.
당장 지방선거를 치러야 하는 주자들의 불만도 임계치에 달하고 있다. 앞서 오세훈 서울시장이 “승리의 길을 벗어나 도대체 왜 자멸의 길을 가고 있느냐”며 양측에 자제를 촉구한 것도 같은 맥락이다.
당내에서는 결론이 어느 쪽으로 나든 장 대표와 한 전 대표 모두 타격이 불가피하다는 전망이 우세하다. 김용태 의원은 KBS 라디오에서 “(한 전 대표를) 제명해도 둘 다 이로울 게 없는 치킨 게임이고 서로 패자가 되고 상처만 남을 것”이라며 “지방선거를 앞두고 어떤 도움이 될지 모르겠다”고 지적했다.
단식 후 회복 중이던 장 대표는 이르면 28일 당무에 복귀할 예정이다. 29일에는 최고위를 열어 한 전 대표 제명을 의결할 것으로 예상된다.
한 전 대표는 오는 8일 서울 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 열고 다시 한번 세 결집에 나설 예정이다. 한 전 대표는 페이스북에서 친한계 김종혁 전 최고위원에게 ‘탈당 권유’를 처분한 윤리위 결정문을 두고 ‘북한 수령론’이라며 “정상이 아니다. 바로 잡아야 한다”고 반발했다.
2026-01-28 5면
