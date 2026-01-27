관세 압박에 다급해진 당정… “대미투자법 2월 상정·처리”

민주 “MOU라 비준 불필요” 강조
국힘 “이면 합의사항 있었나” 공방
국회 재정경제위원회 민주당 간사인 정태호 의원은 이날 국회에서 당정 협의를 마친 뒤 기자들을 만나 “정상적으로 법안 발의, 심의 절차를 거쳐 가고 있다”며 “2월에 (특별법) 심의 절차에 들어가게 된다”고 했다. 그러면서 “2월까지 상정해 통과시켜 달라는 게 정부의 요청”이라며 다음달 첫째, 셋째 주에 재경위 전체회의를 열어 처리하겠다는 방침을 밝혔다.
대미투자특별법은 한미전략투자기금 조성과 한미전략투자공사 설치 등 대미 투자를 이행하는 데 필요한 법·제도적 장치를 마련하는 내용이다.
민주당은 한미 무역 합의가 행정적 합의인 양해각서(MOU) 형식으로 이뤄진 만큼 국회 비준 대상이 아니라는 점을 다시 한번 확인했다. 정 의원은 “트럼프 대통령도 ‘ratify’(비준)라는 용어를 쓰지는 않고 ‘enact’(법 제정)라는 용어를 쓴 것 같다. 미국 쪽도 이를 입법 사항으로 보는 것 같다”고 했다.
반면 송언석 국민의힘 원내대표는 “정부에서 국회에 정확하게 알리지 않은 다른 합의 사항이, 이면 합의 사항이 있는 게 아니냐는 궁금증도 유발하게 된다”며 “긴급 현안질의가 필요하다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “국회 비준 동의 절차와 함께 진행하는 게 바람직하다고 생각한다”고 덧붙였다.
이준호·박효준 기자
2026-01-28 2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지