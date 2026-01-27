장동혁 “李 대통령, 참모 뒤에 숨지 말고 트럼프에 직접 전화해야”

트럼프, 15% → 25% 관세 인상

장동혁 “대통령은 책임지는 자리”

“외교는 쇼가 아니라 실력”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회 제헌국회의원상 앞에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 단식하고 있다. 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국산 자동차 등에 대한 관세(15% → 25%) 인상 발표에 “이재명 대통령은 참모들 뒤에 숨지 말고 트럼프 대통령에게 전화하라”라며 “대통령은 책임지는 자리이고, 외교는 쇼가 아니라 실력”이라고 강조했다.단식 후 입원해 회복 치료를 받다 퇴원한 장 대표는 이날 오후 페이스북에 “트럼프는 약속을 어긴 사람의 전화를 받지 않는다”며 “핫라인 번호 받았다고 좋아하는 철없는 총리, 자기들이 장악한 국회의 입법을 탓하며 화만 내는 대통령. 그 사이 국민 지갑에는 25% 관세 폭탄이 떨어졌다”고 썼다.이날 오전 이 대통령이 국무회의에서 “(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다”며 “지금 국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태”라고 질타한 것을 겨냥한 것이다.장 대표는 또 김민석 국무총리가 JD 밴스 부통령과의 회담에 대해 “밴스 부통령이 즉석에서 자기 직통 번호를 알려줬고, 안보 보좌관의 전화번호도 적어서 줬다”며 핫라인 구축을 방미 성과로 내세운 것도 꼬집었다.손지은 기자