국힘, 천막농성…‘통일교·공천뇌물 쌍특검’ 촉구

이미지 확대 국민의힘은 27일 국회 본관 앞에 ‘통일교 게이트·민주당 공천뇌물 특검 촉구’ 문구를 내건 천막을 설치하고 무기한 천막 농성에 돌입하고 있다.2206.1.27.안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘은 27일 국회 본관 앞에 ‘통일교 게이트·민주당 공천뇌물 특검 촉구’ 문구를 내건 천막을 설치하고 무기한 천막 농성에 돌입하고 있다.안주영 전문기자