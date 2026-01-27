정치 국힘, 천막농성…‘통일교·공천뇌물 쌍특검’ 촉구 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/27/20260127500015 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-01-27 08:37 입력 2026-01-27 08:37 이미지 확대 국민의힘은 27일 국회 본관 앞에 ‘통일교 게이트·민주당 공천뇌물 특검 촉구’ 문구를 내건 천막을 설치하고 무기한 천막 농성에 돌입하고 있다.2206.1.27.안주영 전문기자 국민의힘은 27일 국회 본관 앞에 ‘통일교 게이트·민주당 공천뇌물 특검 촉구’ 문구를 내건 천막을 설치하고 무기한 천막 농성에 돌입하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지