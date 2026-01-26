며칠 새 18%P 출렁 또 나온 ‘샤이보수론’

‘2배차~초접전’ 널뛰는 여야 지지율국힘 “장동혁 단식에 보수층 결집”
민주 “이혜훈·혁신당 합당 등 영향”
설문 표본·질문지 따라 결과도 달라
여론조사 기관들이 비슷한 시기에 조사를 했음에도 여야 정당 지지율이 판이하게 다른 결과가 나와 배경에 관심이 쏠린다. 특히 더불어민주당 지지율은 조사마다 차이가 크지 않은 반면, 국민의힘 지지율은 20% 초반인 결과와 40%에 육박한 결과가 뒤섞여 나오고 있다. 지방선거를 앞두고 ‘샤이 국민의힘’이 크게 늘어난 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.
리얼미터가 26일 발표한 정당 지지율 조사(1월 22∼23일, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트. 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 민주당은 42.7%, 국민의힘은 39.5%로 오차 범위 내 접전을 이뤘다. 반면 지난 23일 발표된 한국갤럽(1월 20~22일) 조사에선 민주당(43%) 지지율이 국민의힘(22%)을 21% 포인트 차로 거의 ‘더블 스코어’를 기록했다. 두 조사에서 민주당 지지율은 비슷하지만 국민의힘 지지율은 상당히 큰 차이를 보였다.
한국갤럽은 조사원이 직접 질문을 던지는 전화면접(CATI) 조사 방식인 반면, 리얼미터는 ARS(자동응답) 조사 방식이다. 이에 여론조사 전문가들은 전화면접은 일반 민심에, ARS 방식은 정치 고관여층의 여론을 좀 더 반영한다고 분석한다. 국민의힘 한 관계자는 서울신문과 통화에서 “전화 면접으로 직접 정당 지지도를 물어보는 경우 현 시점에서는 무당층으로 빠지는 경우가 많다”고 했다.
그럼에도 ‘샤이 보수’ 또는 ‘샤이 국민의힘’의 비율이 이 정도까지 측정되는 것은 흔치 않다. 국민의힘 입장에선 어떤 지지율을 근거로 향후 선거 전략을 짜야할지 논란이 발생할 수 있는 부분이다.
지도부에서는 40%에 육박한 리얼미터 조사가 최근 상황을 충실히 반영했다고 보고 있다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이 조사 결과와 관련해 “장동혁 대표의 목숨 건 단식이 보수층 결집의 시발점이 됐다고 생각한다”고 평가했다.
다만 전문가들 사이에선 취약한 중도 확장성을 드러낸 결과라는 분석도 나온다. 1월 4주차 조사의 경우, 리얼미터 전체 표본에서는 상대적으로 50~70대(572명)가 20~40대(428명)보다 많았고, 한국갤럽에서는 1000명 중 ‘사무·관리직’이 328명으로 상대적 비율이 높았다.
민주당은 각종 여론조사에서 우위를 점하는 만큼 큰 의미를 두지 않는 분위기다. 국민의힘 지지율이 상승한 것과 관련해선 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 민주당과 조국혁신당의 합당 논란이 반영된 결과로 해석하는 분위기다. 민주당 한 관계자는 “ARS 방식은 강성 지지층이 참여를 많이 하는 반면, 전화면접은 그렇지 않는 경우가 있다”면서도 “당에서는 (국민의힘과의) 지지율 차이에 대해 크게 신경쓰지 않는다”고 했다.
곽진웅·이준호 기자
2026-01-27 5면
