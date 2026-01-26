며칠 새 18%P 출렁 또 나온 ‘샤이보수론’

‘2배차~초접전’ 널뛰는 여야 지지율

이미지 확대

2026-01-27 5면

여론조사 기관들이 비슷한 시기에 조사를 했음에도 여야 정당 지지율이 판이하게 다른 결과가 나와 배경에 관심이 쏠린다. 특히 더불어민주당 지지율은 조사마다 차이가 크지 않은 반면, 국민의힘 지지율은 20% 초반인 결과와 40%에 육박한 결과가 뒤섞여 나오고 있다. 지방선거를 앞두고 ‘샤이 국민의힘’이 크게 늘어난 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.리얼미터가 26일 발표한 정당 지지율 조사(1월 22∼23일, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트. 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 민주당은 42.7%, 국민의힘은 39.5%로 오차 범위 내 접전을 이뤘다. 반면 지난 23일 발표된 한국갤럽(1월 20~22일) 조사에선 민주당(43%) 지지율이 국민의힘(22%)을 21% 포인트 차로 거의 ‘더블 스코어’를 기록했다. 두 조사에서 민주당 지지율은 비슷하지만 국민의힘 지지율은 상당히 큰 차이를 보였다.한국갤럽은 조사원이 직접 질문을 던지는 전화면접(CATI) 조사 방식인 반면, 리얼미터는 ARS(자동응답) 조사 방식이다. 이에 여론조사 전문가들은 전화면접은 일반 민심에, ARS 방식은 정치 고관여층의 여론을 좀 더 반영한다고 분석한다. 국민의힘 한 관계자는 서울신문과 통화에서 “전화 면접으로 직접 정당 지지도를 물어보는 경우 현 시점에서는 무당층으로 빠지는 경우가 많다”고 했다.그럼에도 ‘샤이 보수’ 또는 ‘샤이 국민의힘’의 비율이 이 정도까지 측정되는 것은 흔치 않다. 국민의힘 입장에선 어떤 지지율을 근거로 향후 선거 전략을 짜야할지 논란이 발생할 수 있는 부분이다.지도부에서는 40%에 육박한 리얼미터 조사가 최근 상황을 충실히 반영했다고 보고 있다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이 조사 결과와 관련해 “장동혁 대표의 목숨 건 단식이 보수층 결집의 시발점이 됐다고 생각한다”고 평가했다.다만 전문가들 사이에선 취약한 중도 확장성을 드러낸 결과라는 분석도 나온다. 1월 4주차 조사의 경우, 리얼미터 전체 표본에서는 상대적으로 50~70대(572명)가 20~40대(428명)보다 많았고, 한국갤럽에서는 1000명 중 ‘사무·관리직’이 328명으로 상대적 비율이 높았다.민주당은 각종 여론조사에서 우위를 점하는 만큼 큰 의미를 두지 않는 분위기다. 국민의힘 지지율이 상승한 것과 관련해선 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 민주당과 조국혁신당의 합당 논란이 반영된 결과로 해석하는 분위기다. 민주당 한 관계자는 “ARS 방식은 강성 지지층이 참여를 많이 하는 반면, 전화면접은 그렇지 않는 경우가 있다”면서도 “당에서는 (국민의힘과의) 지지율 차이에 대해 크게 신경쓰지 않는다”고 했다.곽진웅·이준호 기자