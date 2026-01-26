통합 명분 vs 인사 참사 … 여도 야도 찜찜한 ‘이혜훈 낙마’

손익 계산 분주한 정치권

이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자를 기용하려던 이재명 대통령의 ‘통합 인선’이 불발로 끝난 가운데 여야는 각각 정치적 손익 계산에 분주한 모습이었다. 다만 진영을 넘나든 파격 발탁이었던 만큼 이 전 후보자의 낙마가 단순히 여권의 악재·야당의 호재로만 평가되지 않는 양상이다.국민의힘은 26일 일제히 이 대통령 책임론을 꺼냈다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 최고위에서 이 대통령을 향해 “대통령과 더불어민주당 손해 본 것 없다는 일각의 분석에 대해서 만족하시는가”라며 “더할 것도, 덜할 것도 없이 인사 검증 참사이고 야당 농락”이라고 쏘아붙였다.특히 신 최고위원은 전날 홍익표 청와대 정무수석의 ‘보수 정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈으나 국민 눈높이에 부합하지 못했다’는 발언을 “무능의 자백이자, 엄중한 공직 임명 과정까지 야당을 조롱하기 위한 장난처럼 여긴 것으로 국회와 국민을 모독한 처사”라고 했다.실제 지명 직후부터 여권은 이 전 후보자의 ‘1일 1의혹’의 검증 책임 일부를 국민의힘에 떠넘겼다. 반면 국민의힘은 이 전 후보자가 이명박·박근혜·윤석열 정부에서 임명직에 한 번도 발탁되지 않았다는 점을 들어 이재명 정부의 인사 기준이 허술하다고 반박했다.그럼에도 최근 진보 진영의 ‘내로남불’로 상징되는 보좌진 갑질(강선우 전 여성가족부 장관 후보자)과 자녀 입시 비리(조국 조국혁신당 대표) 의혹 등이 옛 보수 진영 인사에게서 불거진 것도 국민의힘에는 아쉬운 대목이다. 국민의힘의 한 의원은 “민주당은 청문회장에 가만히 앉아서 ‘물타기’ 효과만 본 것”이라고 평가했다.민주당은 장관 후보자 불명예 낙마에도 이 전 후보자의 입을 통해 ‘내란 청산’ 명분을 얻는 효과를 거뒀다는 평가다. 이 전 후보자는 지명 직후부터 연신 12·3 비상계엄에 대해 사과하고 탄핵 반대 집회 참석에 바짝 엎드려 사과했다. 이 대통령이 여당의 요청 전에 이 전 후보자의 지명 철회를 빠르게 결정한 것도 민주당의 정치적 부담을 덜었다.이 대통령은 부실한 인사 검증 논란에도 “대통령은 모두의 대표”라는 통합 의지는 재확인했다. 다만 강준욱 전 청와대 국민통합비서관에 이어 이 전 후보자 낙마까지 보수 인사 영입에 한계가 드러났다는 지적도 나온다. 청와대 관계자는 “다른 편에서 영입하다 보니 당사자가 제출하는 내역을 보고 검증하면서 어려움이 있었다”고 말했다.정치생명 최대 위기를 맞은 이 전 후보자는 가족 전체가 수사 대상이 될 가능성이 커졌다. 경찰은 이 전 후보자에 대해 아파트 부정 청약 의혹 등 고발장 7건을 접수해 수사하고 있다. 여기에 이 전 후보자 장남의 연세대 부정 입학 의혹에 대해서도 추가 고발장이 접수됐다.손지은·김진아·손지연 기자