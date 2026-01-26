[속보] 민주평통 “故 이해찬 장례, 기관·사회장으로 26일~31일 엄수”

이미지 확대 더불어민주당 이해찬 상임고문이 22일 국회에서 열린 이재명 대표와 상임고문단 간담회에서 발언하고 있다.2022. 9. 22 김명국 기자

지난 23일 베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장의 장례 가 기관·사회장으로 치러진다.26일 민주평통은 이 수석부의장 장례를 이날부터 31일까지 엿새 동안 기관·사회장으로 치르기로 했다고 밝혔다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장(특1호실)에 마련된다.사회장은 국가와 사회 발전에 공훈을 남긴 사람이 사망했을 때 관련 단체가 중심이 돼 각계각층 인물들과 장례 위원회를 꾸려 거행하는 장례 의식이다.민주평통은 유족과 정부, 여당과 협의를 거쳐 고인에 대한 충분한 예우를 위해 기관장과 사회장을 겸하는 형식으로 장례 절차를 결정한 것으로 알려졌다.이 수석부의장의 장례는 민주평통과 더불어민주당이 공동 주관한다.이 수석부의장의 시신은 26일 밤 대한항공 편으로 현지를 떠나 27일 오전 인천공항에 도착한 뒤 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정이다. 고인은 현재 베트남의 한 군 병원에 임시 안치돼 있다.박수현 더불어민주당 수석대변인은 이날 MBN ‘프레스룸 라이브’에 출연해 “유해를 맞이하기 위해 정청래 대표를 비롯해 최고위원들, 당 지도부 모두 공항에 나갈 것”이라며 “유해를 운구해 서울대병원으로 함께 이동하고, 지도부가 빈소를 지키며 상주 역할을 할 것”이라고 전했다.이 수석부의장은 지난 23일 베트남 출장 중 건강이 악화해 현지 병원으로 이송돼 치료받다 지난 25일 오후 2시 48분 베트남 호찌민 탐안 병원에서 별세했다. 74세.이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.김소라 기자