[속보] 민주평통 “故 이해찬 장례, 기관·사회장으로 26일~31일 엄수”

지난 23일 베트남 출장 중 별세한 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장의 장례 가 기관·사회장으로 치러진다.
26일 민주평통은 이 수석부의장 장례를 이날부터 31일까지 엿새 동안 기관·사회장으로 치르기로 했다고 밝혔다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장(특1호실)에 마련된다.
사회장은 국가와 사회 발전에 공훈을 남긴 사람이 사망했을 때 관련 단체가 중심이 돼 각계각층 인물들과 장례 위원회를 꾸려 거행하는 장례 의식이다.
민주평통은 유족과 정부, 여당과 협의를 거쳐 고인에 대한 충분한 예우를 위해 기관장과 사회장을 겸하는 형식으로 장례 절차를 결정한 것으로 알려졌다.
이 수석부의장의 장례는 민주평통과 더불어민주당이 공동 주관한다.
이 수석부의장의 시신은 26일 밤 대한항공 편으로 현지를 떠나 27일 오전 인천공항에 도착한 뒤 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정이다. 고인은 현재 베트남의 한 군 병원에 임시 안치돼 있다.
박수현 더불어민주당 수석대변인은 이날 MBN ‘프레스룸 라이브’에 출연해 “유해를 맞이하기 위해 정청래 대표를 비롯해 최고위원들, 당 지도부 모두 공항에 나갈 것”이라며 “유해를 운구해 서울대병원으로 함께 이동하고, 지도부가 빈소를 지키며 상주 역할을 할 것”이라고 전했다.
이 수석부의장은 지난 23일 베트남 출장 중 건강이 악화해 현지 병원으로 이송돼 치료받다 지난 25일 오후 2시 48분 베트남 호찌민 탐안 병원에서 별세했다. 74세.
이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지