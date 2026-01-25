매물 잠기면 與 역풍… 선거 변수 된 ‘양도세 중과’ 승부수

李 강경 기조에 ‘부동산 민심’ 촉각

이재명 대통령이 25일 부동산 시장과 관련해 “정부 이기는 시장 없다”며 강력한 정책 의지를 드러내면서 정치권은 6·3 지방선거에 미칠 영향에 촉각을 곤두세웠다. 오는 5월 9일 이후 다주택자 양도소득세 중과 부활 등이 집값 안정세로 이어진다면 여당에 ‘호재’가 되는 반면 매물 잠김 효과 등 부작용이 커지면 선거에까지 불똥이 튈 수 있는 탓이다.더불어민주당 원내 핵심 관계자는 이날 통화에서 “다주택자 중과 유예 일몰은 기존 우리 당의 입장이라 새로울 게 없다”며 “부동산 업계에서도 이번이 끝이라고 예상했던 내용”이라고 말했다. 서울에 지역구를 둔 민주당 의원도 “부동산 시장을 안정시키는 데 도움이 되면 일몰을 하는 것”이라면서 “연장할 이유가 없으니 대통령도 강력하게 메시지를 내는 것 아니겠나”라고 말했다. 그러면서 “새로운 (부동산) 세제를 도입하는 게 아닌 만큼 지방선거에 미칠 영향도 중립적일 것 같다”고 했다.여권 일각에선 실거주하지 않는 주택을 여러 채 보유한 다주택자만 콕 집어 ‘핀셋 규제’를 한 것은 시장 반발을 최소화하면서도 집값 안정을 노려볼 수 있다는 점에서 이 대통령이 승부수를 던진 것이란 해석도 나온다.당정은 그간 지방선거 전에 부동산 관련 세제는 건들지 않는다는 입장이었다. 집값을 잡기 위해 세제를 손질하다 역효과가 날 경우 ‘문재인 정부 시즌2’라는 비판이 불 보듯 뻔한 상황이었기 때문이다. 이에 문재인 정부의 부동산 정책 ‘실기’를 반복하지 않으면서도 집값 안정에 나서려면 ‘1가구 1주택자’를 보호하는 동시에 투기 수요를 잡아야 하는 고차방정식을 풀어야 했다. 이 대통령은 그 정답을 문재인 정부가 2021년 도입한 다주택자 양도세 중과 제도에서 찾은 것으로 보인다.그러나 유예 조치가 끝나는 시점이 지방선거까지 한 달도 안 남은 5월 9일이란 점에서 서울시장 등 격전지 광역단체장 탈환을 목표로 하는 여당으로선 부담이 될 수밖에 없다는 볼멘소리도 적지 않다.시장에선 공급 대책을 기다리고 있었는데 대책이 나오기 전에 ‘규제’로 볼 수 있는 세제부터 윤곽이 나오면서 시장이 보다 얼어붙을 수 있다고 본 것이다. 서울 전역과 경기 12개 지역이 토지거래허가구역으로 묶여 있어 매매 절차에 시일이 걸리는 등 시간이 촉박한 것도 ‘정책 효과’의 방해 요인으로 지목된다. 한 민주당 관계자는 “원칙대로 하겠다는 의지의 표명”이라면서도 “선거에는 안 좋을 것 같다”고 했다.김헌주·강윤혁 기자