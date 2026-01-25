[속보] 이해찬, 사흘째 의식 없는 상태…“긴급 이송해야 하는 상황”

베트남 출장 중 건강이 긴급히 악화돼 위중한 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 사흘째 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
조승래 더불어민주당 사무총장은 25일 국회에서 한 기자간담회에서 “(이 수석부의장이) 계속 의식을 회복하고 있지는 못한 상태인 것 같다”며 “베트남 현지에서 추가로 의료 행위를 할 수 있는 여건이 되지 않아 긴급 이송해야 할 상황”이라고 밝혔다.
조 사무총장은 “(국내로) 이송하려면 에어 앰뷸런스가 필요한데 베트남에는 에어 앰뷸런스가 없는 상태”라며 “조정식 대통령 정무특보, 이해식 당 전략기획위원장, 김현 당 국민소통위원장, 최민희·김태년 의원 등이 현지에 나가 있다. 이 수석부의장의 배우자와 이송 방법 등을 협의 중”이라고 설명했다.
이어 “(이 수석부의장을) 대한민국으로 어떻게 모셔 올지 빨리 대책을 만드는 것이 시급하다”며 “그 과정에서 당이 해야 할 역할을 찾아서 할 것”이라고 했다.
이 수석부의장은 지난 22일 베트남 호찌민으로 출장을 떠났다가 다음 날인 23일 호흡이 약해지는 증세로 심폐소생술을 받으며 현지 병원으로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.
이 수석부의장의 입원 소식에 베트남 총리실 등 당국이 우리 측에 각별히 협조하고 있으며, 병원 측도 병원장이 환자 상황을 직접 챙기는 등 크게 신경 쓰는 것으로 알려졌다.
이 수석부의장은 7선 의원 출신으로 노무현 정부에서 국무총리를 지냈다. 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.
윤예림 기자
