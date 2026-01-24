[속보] 이해찬 전 총리 위독, 한때 심정지…李대통령, 조정식 정무특보 베트남 급파

베트남 출장 중 건강 악화

병원 이송 중 한때 심정지

현지서 수술 후 중환자실행

이미지 확대 이해찬 전 총리 위독…베트남 출장중 심근경색으로 한때 심정지 지난해 11월 제22기 민주평화통일자문회의 수석부의장 취임식에서 취임사를 하는 이해찬 전 총리. 2026.1.23 연합뉴스 자료사진

참여정부 시절 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 23일 베트남 호찌민 출장 중 건강이 급격히 악화해 위독한 상태다.민주평통 관계자 등에 따르면 베트남 출장 중이던 이 부의장은 이날 오후 1시쯤 귀국을 위해 베트남 떤선녓 공항에 도착한 이후 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 구급차를 타고 현지 병원 응급실로 이송됐다.병원 이송 과정에서 심정지도 있었지만 지금은 호흡이 돌아온 것으로 전해졌다.현지 심장 전문 의료진은 심근경색 진단을 내리고 이 부의장에게 스텐트를 삽입하는 시술을 시행했다.이 부의장은 현재 중환자실로 옮겨진 상태다.이 부의장은 평통 베트남 운영협의회 참석차 전날 호찌민으로 출국했다.출국 전부터 몸살 기운을 호소했으며, 이날 오전 ‘몸 상태가 안 좋다’는 판단으로 긴급 귀국을 결정하고 절차를 밟던 중이었다.7선 의원 출신으로 총리까지 지낸 그는 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.이 부의장의 건강이 악화함에 따라 이재명 대통령은 조정식 정무특보를 현지에 급파하기로 했다.청와대 관계자는 “이 부의장과 관련한 상황을 엄중하게 인식하고 있다”면서 이같이 전했다.이 대통령 역시 사태의 심각성을 느끼고, 현지 공관 보고에 더해 현재 상황을 종합적으로 판단해 전해줄 사람이 필요하다고 생각한 것으로 보인다.특히 이 부의장의 경우 민주 진영에서 상당한 위상을 가진 상징적 인물이라는 점에서 6선 의원인 조 특보의 급파를 결정한 것으로 풀이된다.조 특보는 24일 오전 일찍 베트남으로 떠날 것으로 알려졌다.여기에 이재정 의원을 포함한 더불어민주당 인사들도 항공편이 마련되는 대로 현지로 향할 것으로 전해졌다.권윤희 기자