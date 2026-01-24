[속보] 金총리 “美부통령, ‘쿠팡 문제’ 양국간 오해 없도록 상호관리 요청”

이미지 확대 김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.1.24 총리실 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일(현지시간)JD 밴스 미국 부통령과의 회담에서 쿠팡 논란에 대해 설명하며 미국 기업 차별은 없다고 강조했다. 밴스 부통령은 한국의 법적 절차를 이해한다면서도 양국 간 오해가 생기지 않도록 관리하자고 요청했다.김 총리는 이날 백악관에서 밴스 부통령을 만난 뒤 워싱턴DC 주미대사관에서 연 특파원 간담회에서 쿠팡 관련 논의 내용을 공개했다.김 총리에 따르면 밴스 부통령은 쿠팡이 미국 기업이지만 한국의 시스템 아래 놓인 상황은 충분히 이해한다면서도, 구체적으로 어떤 문제가 있는지 궁금해했다.김 총리는 이에 대해 “수많은 국민의 개인정보가 유출됐는데도 15개월 넘게 보고를 미룬 문제가 있었다”며 “최근에는 대통령과 총리를 향한 근거 없는 비난까지 나왔다”고 설명했다.그는 “미국 기업을 차별하지 않는다는 점을 분명히 전했다”며 “밴스 부통령도 한국 시스템 안에서 쿠팡에 법적 문제가 있었을 것으로 짐작한다고 이해를 표했다”고 전했다.다만 밴스 부통령은 이 문제가 양국 정부 사이에 오해를 불러오거나 과열되지 않도록 서로 잘 관리해 나가자고 요청했다고 한다.김 총리는 “밴스 부통령의 제안에 적극 공감했다”며 향후 쿠팡 관련 진행 상황을 신속하게 공유하겠다는 뜻을 전했다고 덧붙였다.김 총리는 또 “한미 관계는 역사적으로, 그리고 이재명 정부 들어서도 특정 기업의 로비로 흔들릴 수 있는 수준을 넘어섰다”고 강조했다.김성은 기자