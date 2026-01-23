[포토] ‘청문회장에서’ 이혜훈 기획예산처 후보자

1 / 9 이미지 확대 물 마시는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석, 물을 마시고 있다. 2026.1.23 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 선서하는 이혜훈 후보자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. 2026.1.23 공동취재

이미지 확대 인사하는 이혜훈 후보자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 선서를 마친 뒤 인사하고 있다. 2026.1.23 공동취재

이미지 확대 선서문 제출하는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 임이자 국회 재정경제기획위원장에게 선서문을 제출하고 있다. 2026.1.23 공동취재

이미지 확대 인사청문회 출석한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2026.1.23 공동취재

이미지 확대 인사청문회서 발언하는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 2026.1.23 공동취재

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 후보자 청문회장으로 이혜훈 기획예산처 후보자가 23일 국회에서 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석하기 위해 청문회장으로 이동하고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 청문회장 향하는 이혜훈 후보자 이혜훈 기획예산처 후보자가 23일 국회에서 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석하기 위해 청문회장으로 이동하고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

이미지 확대 청문회장 향하는 이혜훈 후보자이혜훈 기획예산처 후보자가 23일 국회에서 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석하기 위해 청문회장으로 이동하고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석, 물을 마시고 있다.온라인뉴스부