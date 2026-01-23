“17년 전 일이라 장·차남 착각”
“시아버지 청조근정훈장 받아”
교무부처장 ‘아빠 찬스’ 논란도
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 장남이 ‘다자녀’ 전형이 아닌 ‘사회기여자’ 전형으로 연세대에 입학한 사실에 대해 “장남과 차남을 혼동했으며, 장남은 사회기여자 전형 가운데 국위선양자 요건을 충족해 입학한 것으로 보인다”고 설명했다.
이날 국회에서 열린 재정경제기획위원회 인사청문회에서 ‘장남이 다자녀 전형으로 연세대에 입학한 것이 맞느냐’는 최은석 국민의힘 의원의 질의에 이 후보자는 “17년 전 일이고 아들이 셋이라 누구였는지 기억을 못 했다”며 장남이 사회기여자 전형으로 입학한 사실을 시인했다. 또한 “장남과 차남을 헷갈린 실수를 인정하고 위원들에게 정정 자료를 다 돌렸다”고 해명했다.
이 후보자는 그동안 장남이 ‘다자녀 전형’으로 연세대에 입학했다고 일관되게 주장 했었으나, 청문회를 앞두고 ‘사회기여자’ 전형으로 입학했다며 말을 바꾼 바 있다.(이혜훈 “장남, ‘사회기여자’로 연대 입학…시아버지가 국위선양자”) 이 후보자의 장남이 입학한 2010학년도에는 연세대에 다자녀전형 자체가 없던 것으로 나타나면서 부정 입학 논란이 일었다.
‘사회기여자 자격’ 여부도 논란이 됐다. 최 의원은 “사회기여자 전형 중 ‘국위선양자’ 요건은 세계적 권위의 상을 받은 자인데, 조부(고 김태호 전 내무부 장관)의 훈장이 이에 해당하느냐. 국회의원이 국위선양한 사람이냐”며 “사회기여자 자리를 장남이 강탈한 것이고 부정 입학”이라고 목소리를 높였다.
사회기여자 전형은 국내외에서 대학이 학술·문화·과학기술 등의 분야에서 세계적으로 권위 있는 상을 수상했거나 업적을 낸 사람을 선발하는 특별 전형으로, 2010학년도 당시 연세대는 이 전형으로 20명을 선발했다.
이에 대해 이 후보자는 “연세대의 국위선양자 기준은 청조근정훈장 등 훈장 종류를 정해놓고 있다”며 “시부가 정치인으로서의 공적이 아닌 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아 청조근정훈장을 받았기 때문에 그것으로 자격요건이 됐다”고 해명했다.
장남이 연세대 지망 당시 아버지인 김영세 교수가 연세대 교무부처장이었던 사실이 언급되며 ‘특혜 입학’ 지적도 나왔다. 최 의원은 “부정입학이 들킬까 입학 요강을 총괄하는 교무부처장인 김 교수가 2011년에 다자녀 전형을 만들고 주변 사람들을 속이면서 알리바이를 만든 것”이라고 주장했다.
이 후보자는 “혼선일 뿐”이라며 “장남이 아닌 차남이 다자녀 전형으로 연세대에 지원한 적이 있지만 합격하지 못했다”고 해명했다. 이 후보자의 차남은 와세다대에 일반 전형으로, 삼남은 연세대에 특기자 전형으로 입학했다.
박효준 기자
