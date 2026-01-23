박정훈 “한동훈 보궐 공천 적극 검토하자…당직 전면 개편 시급”

“한동훈 ‘조작 징계’ 제명 철회해야”

“한동훈은 국민의힘의 대주주”

“윤어게인과 처절하게 단절해야”

이미지 확대 박정훈 국민의힘 의원이 2024년 6월 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박정훈 국민의힘 의원이 23일 “한동훈 전 대표의 지지자들을 투표장으로 이끌어 내기 위해 보궐선거 공천을 적극 검토해야한다”고 말했다.박 의원은 이날 페이스북에 “먼저 장동혁 국민의힘 대표의 빠른 쾌유를 기원한다”며 ‘8일 단식’ 후 병원에서 치료를 받고 있는 장 대표를 격려했다. 그러면서 “(장 대표가) 복귀하면 지방선거 승리를 위한 변화를 시작해야 한다”고 덧붙였다.박 의원은 또 “윤어게인과 처절한 단절이 최우선”이라며 “필요성은 한덕수 전 국무총리 재판을 통해서도 확인됐다. 무리한 후보교체 시도에 대해서도 당 차원의 사과가 필요하다”고 말했다. 이어 “당직자 전면 개편이 시급하다”며 “윤어게인을 외쳤던 분들이 주요 당직에 대거 포진해있다”고 덧붙였다.박 의원은 “한 전 대표에 대한 징계를 철회하고 ‘조작징계’를 시도한 자들에 대한 책임도 물어야한다”며 한 전 대표를 두둔하기도 했다.박 의원은 “이대로라면 지지자 상당수가 기권해 선거에 치명타가 될 수 있다”며 “한 전 대표는 지난 대선후보 경선에서 43%를 얻은 우리 당의 대주주라는 점, 이재명 정부와 가장 잘 싸워온 분이라는 걸 간과해서는 안된다”고 했다.박 의원은 “대여투쟁에 성과를 내기 위해서 단결해야 한다”며 “당 전체가 하나로 뭉치지 않으면 투쟁의 동력이 떨어질 수 밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “역대 최악의 국무위원 후보자인 이혜훈 (기획예산처 장관) 후보자도 그 힘으로 낙마시켜야 한다”고 했다.박효준 기자