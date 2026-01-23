[단독] 이혜훈, 장남 연세대 입학 ‘다자녀→사회기여자’…청문회 앞두고 번복

李측 “사회기여자 아냐” 부인했지만

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 20일 오후 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실에서 점심시간을 이용해 외부로 이동하고 있다. 뉴스1

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 측이 23일 이 후보자의 장남이 연세대 입학 과정에서 ‘사회기여자’ 전형으로 입학한 사실을 인정했다. 그동안 ‘다자녀 전형’으로 일관되게 주장했었으나 청문회를 앞두고 말을 번복한 것이다.이 후보자 측은 그동안 김씨의 입학 전형에 대해 “사회기여자 전형 입학 의혹은 전혀 사실이 아니다”라며 “다자녀(3자녀 이상) 전형으로 입학한 게 맞다”고 해명해왔다.사회기여자 전형은 대학이 사회 공헌 활동을 평가해 선발하는 특별전형으로 2010년 입학년도 당시 연세대는 이 전형으로 총 20명을 선발했다.그러나 최은석 의원실이 확보한 연세대 신입생 모집 요강에 따르면 다자녀전형은 2011년 신설됐다. 김씨가 입학한 2010학년도에는 다자녀 가정에게 지원 자격을 부여하는 전형 자체가 없는 것으로 파악됐다.재경위는 이날 이 후보자에 대한 인사청문회를 오전 10시부터 진행한다. 이 후보자는 핵심 자료 제출을 사실상 거부한 데다 부모 찬스, 증여세 납부 의혹 등 ‘1일 1의혹’이 연일 제기된 데 대해 국민의힘은 청문회를 벼르고 있다. 더불어민주당 역시 일부 의혹에 대해 ‘송곳 검증’을 예고하면서 이 후보자를 둘러싼 여야의 집중 추궁과 공방은 이어질 것으로 보인다.최 의원은 “‘사회기여자 전형’이 아니고 ‘다자녀 전형’이라고 극구 부인해 오다가 청문회를 앞둔 시점에 입장을 다시 번복했다. 장남 입학에도 불법적인 요소가 있는게 분명하다”고 했다. 그러면서 “청문회에서 끝까지 추궁해 진실을 반드시 밝혀내겠다”고 강조했다.곽진웅 기자