장동혁, 박근혜 설득에 단식 중단… 여당 무관심에 ‘빈손’

쌍특검·영수회담 반응 못 이끌어내
박 “목숨 건 투쟁 국민은 인정할 것”
장 “좀더 큰 싸움 위해…” 병원 이송
한동훈 당게 논란 등 화약고 여전
‘범보수 통합’ 기류 형성 등 평가도
장동혁 국민의힘 대표가 22일 박근혜 전 대통령의 만류로 8일 만에 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용 촉구를 위한 단식을 중단했다. 장 대표의 단식은 범보수 통합 기류를 형성헀지만 여권의 무관심 속에 사실상 ‘빈 손’으로 마무리됐다는 평가도 나온다.
박 전 대통령은 이날 국회 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장 대표에게 “많은 걱정을 했다. 정부·여당이 장 대표의 단식에도 아무런 반응을 하지 않는 것은 도의상 있을 수 없는 일”이라고 말했다. 그러면서 “통일교 특검과 공천비리 특검을 정부·여당 받지 않아 ‘아무 것도 얻지 못한 단식이 아니냐’고 비난할 수도 있을 것”이라면서도 “그러나 절대 그렇지 않다. 목숨을 건 투쟁을 한 것에 대해 국민께서는 장 대표의 진정성을 인정할 것”이라고 강조했다.
당을 상징하는 붉은 목도리에 검은 정장을 착용한 박 전 대통령은 장 대표와 약 4분간의 짧은 면담을 마친 뒤 곧장 이석했다. 박 전 대통령이 국회를 공식 방문한 것은 2022년 윤석열 당시 대통령 취임식 참석 이후 3년 8개월여 만이다.
박 전 대통령은 장 대표에게 “이 자리에서 이제 단식을 그만두겠다고 약속해주셨으면 한다”고 당부했다. 이에 장 대표는 “그렇게 하겠다”고 답했고, 박 전 대통령은 “건강을 빨리 회복하면 다시 만날 날이 있을 것”이라고 했다.
이후 장 대표는 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”면서 “부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라며 단식 중단을 선언했다. 인근 병원으로 옮겨진 장 대표는 단식으로 인한 후유증과 신체 이상 등을 보기 위해 정밀 검사에 들어간 상태다.
장 대표의 이번 단식은 범보수 결집 효과를 거뒀다는 평가가 나온다. ‘계엄 사과’ 등으로 각을 세운 당내 소장파 모임 ‘대안과 미래’, 개혁보수 성향의 유승민 전 의원, 이준석 개혁신당 대표가 단식장을 찾았고, 오세훈 서울시장 등 당 소속 광역단체장들도 전원 농성장을 찾아 지지 의사를 밝혔다.
다만 단식 명분인 쌍특검에 대해 여권의 기류 변화는 없다는 점이 한계로 꼽힌다. 국민의힘은 영수회담을 제안했지만 이재명 대통령은 신년 기자회견에서 “여야 간 충분한 대화가 우선”이라며 이를 거절했다.
한동훈 전 대표의 ‘당원 게시판 사태’(당게) 문제도 화약고로 남아 있다. 한 전 대표에 대한 제명 의결 처분은 재심 청구 기한 이후 처음 열리는 26일 최고위원회의로 넘어갔다. 다만 장 대표가 당분간 당무를 수행할 수 없는 상황이라 잠정 보류 가능성이 언급된다. 당 일각의 요구에도 한 전 대표는 단식장에 모습을 드러내지 않았다.
개혁신당과의 특검 공조는 장 대표의 회복 후에 본격화될 것으로 보인다. 현재 야권 특검 추진을 위한 태스크포스(TF) 구성 등이 거론되고 있다. 다만 이 대표는 “특검에 대한 공조, 그 이상은 언급한 바 없다”며 선거 연대로의 확장에는 선을 그었다.
곽진웅·박효준 기자
2026-01-23 5면
