장동혁, 박근혜 설득에 단식 중단… 여당 무관심에 ‘빈손’

쌍특검·영수회담 반응 못 이끌어내

박 “목숨 건 투쟁 국민은 인정할 것”

장 “좀더 큰 싸움 위해…” 병원 이송



한동훈 당게 논란 등 화약고 여전

‘범보수 통합’ 기류 형성 등 평가도

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 22일 국회 본관 로텐더홀에서 단식투쟁을 하던 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 단식을 만류하고 있다. 박 전 대통령이 국회를 공식 방문한 것은 2022년 5월 10일 윤석열 당시 대통령 취임식 참석 이후 3년 8개월여 만으로 박 전 대통령의 방문 이후 장 대표는 이날 단식을 끝내고 병원으로 옮겨졌다.

홍윤기 기자

2026-01-23 5면

장동혁 국민의힘 대표가 22일 박근혜 전 대통령의 만류로 8일 만에 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용 촉구를 위한 단식을 중단했다. 장 대표의 단식은 범보수 통합 기류를 형성헀지만 여권의 무관심 속에 사실상 ‘빈 손’으로 마무리됐다는 평가도 나온다.박 전 대통령은 이날 국회 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장 대표에게 “많은 걱정을 했다. 정부·여당이 장 대표의 단식에도 아무런 반응을 하지 않는 것은 도의상 있을 수 없는 일”이라고 말했다. 그러면서 “통일교 특검과 공천비리 특검을 정부·여당 받지 않아 ‘아무 것도 얻지 못한 단식이 아니냐’고 비난할 수도 있을 것”이라면서도 “그러나 절대 그렇지 않다. 목숨을 건 투쟁을 한 것에 대해 국민께서는 장 대표의 진정성을 인정할 것”이라고 강조했다.당을 상징하는 붉은 목도리에 검은 정장을 착용한 박 전 대통령은 장 대표와 약 4분간의 짧은 면담을 마친 뒤 곧장 이석했다. 박 전 대통령이 국회를 공식 방문한 것은 2022년 윤석열 당시 대통령 취임식 참석 이후 3년 8개월여 만이다.박 전 대통령은 장 대표에게 “이 자리에서 이제 단식을 그만두겠다고 약속해주셨으면 한다”고 당부했다. 이에 장 대표는 “그렇게 하겠다”고 답했고, 박 전 대통령은 “건강을 빨리 회복하면 다시 만날 날이 있을 것”이라고 했다.이후 장 대표는 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”면서 “부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라며 단식 중단을 선언했다. 인근 병원으로 옮겨진 장 대표는 단식으로 인한 후유증과 신체 이상 등을 보기 위해 정밀 검사에 들어간 상태다.장 대표의 이번 단식은 범보수 결집 효과를 거뒀다는 평가가 나온다. ‘계엄 사과’ 등으로 각을 세운 당내 소장파 모임 ‘대안과 미래’, 개혁보수 성향의 유승민 전 의원, 이준석 개혁신당 대표가 단식장을 찾았고, 오세훈 서울시장 등 당 소속 광역단체장들도 전원 농성장을 찾아 지지 의사를 밝혔다.다만 단식 명분인 쌍특검에 대해 여권의 기류 변화는 없다는 점이 한계로 꼽힌다. 국민의힘은 영수회담을 제안했지만 이재명 대통령은 신년 기자회견에서 “여야 간 충분한 대화가 우선”이라며 이를 거절했다.한동훈 전 대표의 ‘당원 게시판 사태’(당게) 문제도 화약고로 남아 있다. 한 전 대표에 대한 제명 의결 처분은 재심 청구 기한 이후 처음 열리는 26일 최고위원회의로 넘어갔다. 다만 장 대표가 당분간 당무를 수행할 수 없는 상황이라 잠정 보류 가능성이 언급된다. 당 일각의 요구에도 한 전 대표는 단식장에 모습을 드러내지 않았다.개혁신당과의 특검 공조는 장 대표의 회복 후에 본격화될 것으로 보인다. 현재 야권 특검 추진을 위한 태스크포스(TF) 구성 등이 거론되고 있다. 다만 이 대표는 “특검에 대한 공조, 그 이상은 언급한 바 없다”며 선거 연대로의 확장에는 선을 그었다.곽진웅·박효준 기자