정청래 ‘범여권 합당’ 발표 전날 청와대와 공유… “통합은 李대통령 평소 지론”

野 “통일교·공천헌금 의혹 물타기”

2026-01-23 4면

청와대는 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의와 관련해 “양당의 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”이라며 “양당 간 논의가 잘 진행되기를 (기대하며) 지켜보겠다”는 입장을 밝혔다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 기자들을 만나 두 당의 합당 논의에 대해 이같이 말했다. 특히 홍 수석은 정청래 민주당 대표로부터 공식 발표 이전에 관련 내용에 대한 연락을 미리 받았다고 설명했다. 연락받은 시점에 관해서는 ‘전날 오후 국회에서 정 대표와 만나고서 청와대로 돌아온 이후’라고만 밝혔다. 홍 수석은 “(정확한 시점을 밝힐 경우) 누가 먼저냐, 누가 나중이냐는 논란이 생길 수도 있다”면서 더 구체적인 언급은 삼갔다.한편 이에 앞서 강유정 대변인은 오전 브리핑에서 이번 합당 추진과 관련해 “(청와대와 민주당 사이에서) 사전에 특별히 논의된 것은 없다”고 말한 바 있다. 청와대와 여당이 상의해 합당을 추진하는 모양새가 될 경우 오히려 청와대의 부적절한 당무 개입에 대한 지적이 나올 수 있다는 점을 의식, 청와대가 이번 논의에서 거리를 두려 했던 것 아니냐는 관측이 나온다. 홍 수석 역시 “이번 일은 (당청이) 협의해서 진행한 일이 아니다”라며 선을 그었다.정 대표의 제안 이후 혁신당은 의원총회와 당무위를 잇따라 소집해 당내 의견 수렴 절차에 들어갔다. 당내 일부 반발 속에 합당 논의가 진전되면 민주당은 전국대의원대회 등 당헌에 따른 절차를 밟을 예정이다. ﻿데드라인은 없다고 하지만 6·3 지방선거를 겨냥한﻿ 만큼 양당 후보를 내기 전에 속도를 내려고 할 것으로 보인다.반면 국민의힘은 ‘통일교·공천헌금 의혹 물타기’라고 꼬집었다. 조용술 국민의힘 대변인은 “김병기·강선우 의원을 둘러싼 각종 불법 의혹과 민주당 내 통일교 연루 의혹을 덮기 위한 노골적인 물타기이자, 자신의 당내 입지를 강화하려는 정치적 야욕의 발로에 불과하다”고 지적했다. 이준석 개혁신당 대표도 “민주당과 혁신당은 분명히 같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다”라며 “합치”라고 비꼬았다.박기석·강윤혁 기자