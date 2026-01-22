李·여당, 중복상장 문제 ‘공감대’… LS 제동 걸리나

코스피 특위와 오찬서 “엄격 대응”

관련 제도 개선 등 대책 본격화 전망

이미지 확대 오기형 더불어민주당 코스피5000 특별위원장이 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 코스피 5000 돌파 청와대 초청 오찬을 마친 후 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 박홍배, 이강일 의원, 오 위원장, 정준호 의원. 2026.1.22

뉴스1

2026-01-23 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 22일 더불어민주당 코스피5000특별위원회 위원들과의 오찬에선 ‘중복상장’에 엄격하게 대응해야 한다는 데 공감하면서 관련 대책 논의가 본격화될 것으로 전망된다. 특히 최근 소액주주들의 거센 반발 속에서 비상장 증손회사의 기업공개(IPO)를 추진한 LS그룹의 중복상장 등에 제동이 걸릴지 주목된다.특위 위원장인 오기형 의원은 이날 청와대 오찬을 마친 뒤 국회에서 기자회견을 열고 중복상장 문제에 대해 “송아지를 낳았는데 그 송아지가 내 송아지가 아니더라 이런 문제인데 엄격하게 처리하자는 논의가 있었다”고 했다. 이어 “실제 제도 개선과 관련해 자본시장법 개정안이 나와 있는데 지금 정무위원회에서 막혀 있다”며 “그런 점에 대한 문제제기와 공감이 있었다”고 했다. 오 의원은 또 “실제 중복상장은 상장 규정에 관한 문제”라며 한국거래소의 상장 규정에 대한 개정 시도를 해야 할 것”이라고 했다.해외에선 구글 모회사 ‘알파벳’처럼 모회사 중심으로 상장을 한다. 반면 국내에선 모회사가 상장돼 있는데도 수익성 높은 자회사를 따로 상장시켜 소액주주들이 크게 반발하고 있다. ﻿LS가 비상장 증손회사인 에식스솔루션즈의 상장을 추진하자 주주가치 훼손을 우려한 LS소액주주 연대가 한국거래소에 상장 예비심사 불승인을 촉구하는 탄원서를 제출하는 등 실력 행사에 돌입했다.이준호 기자