[속보] 농성장 찾은 박근혜 “단식 중단하시라” 장동혁 “그렇게 하겠다”

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문해 대화하고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

이미지 확대 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 8일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 박근혜 전 대통령과 악수하고 있다. 2026.1.22 공동취재

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 22일 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 8일째 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표를 방문한 후 국회를 떠나고 있다. 2026.1.22 공동취재

박근혜 전 대통령이 22일 국회 본관 로텐더홀에서 단식 투쟁 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾았다.박 전 대통령은 이날 오전 11시 20분쯤 장 대표를 만나 “물과 소금만 드시면서 단식하신다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다”고 말했다.이어 “생각이 조금씩 다를 수는 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해서 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해서 국민께서는 대표님의 진정성을 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해주셨으면 한다”고 했다.이에 장 대표는 묵묵히 두 손을 모으고 박 전 대통령의 이야기를 듣다가 “그렇게 하겠다”고 답했다.박 전 대통령은 “정부·여당이 이렇게 대표님 단식에도 아무런 반응을 하지 않는 것은 정치 도의상 있을 수 없는 얘기”라고 지적했다.그러면서 “비록 장 대표께서 요구하신 통일교 관련 특검, 공천 비리에 대한 특검을 정부 여당이 받아주지 않아서 ‘그럼 뭐 아무것도 얻지 못한 단식이 아니냐’ 이렇게 진단할 수도 있을 것”이라며 “그러나 절대 그렇지 않다”고 강조했다.박 전 대통령은 또 장 대표에게 “앞으로 건강을 빨리 회복하면 다시 만날 날이 있을 것”이라며 “다시 또 뵙기를 기약하겠다”고 말했다.장 대표가 환송하려고 하자, 박 전 대통령은 “앉아있는 것도 힘들 텐데 쉬시라”며 만류하기도 했다.이날 국민의힘을 상징하는 붉은 목도리에 검은 정장을 입은 박 전 대통령은 장 대표와 약 4분간 짧은 면담을 마친 후 기자들의 질문에 별다른 답 없이 국회를 떠났다.박 전 대통령이 국회를 공식 방문한 것은 2022년 5월 10일 윤석열 대통령 취임식 참석 이후 3년 8개월여 만이다.이정수 기자