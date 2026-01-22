[속보] 조국, ‘민주당 합당’ 제안에 “국민·당원 목소리 듣고 결정”

조국 조국혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안에 대해 “국민과 당원의 목소리를 듣고 합당 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.
조 대표는 이날 전북 전주시 전북도당 당사에서 열린 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정청래 대표를 만나 오늘 발표 내용을 전달받았다”며 이같이 말했다.
그는 “조국혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다”며 “지난 대선에서 조국혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였고, 동시에 조국혁신당은 정치 개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공매 입법화 등 민주당이 말하지 않은 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다”고 했다.
또 “이러한 구시대적 과제를 모두 실행할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”며 “이를 위해 의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”고 설명했다.
그러면서 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며, 그 결과가 나오는 대로 국민에게 보고를 올리겠다”고 덧붙였다.
윤예림 기자
