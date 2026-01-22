여야, 내일 ‘이혜훈 인사청문회’ 연다

국민의힘 “자료 제출하겠다고 약속받았다”

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 19일 서울 여의도 국회에서 입장을 밝히고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.01.19. 뉴시스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 23일 열린다.국회 재정경제기획위원회 여야 간사는 이 후보자의 자료 제출을 전제로 22일 이렇게 합의했다.야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 “민주당 정태호 간사, 예산처 임기근 차관 등이 오전에 청문회 자료를 꼭 제출한다고 약속했다”며 “자료를 내면 23일에 청문회를 한다고 말했다”고 밝혔다.이 후보자는 아파트 부정 청약, 영종도 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 증여세 탈루, 자녀 병역 특혜 등의 의혹을 받고 있다.국민의힘은 ▲증여세 의혹 해명 자료 ▲반포 원펜타스 아파트 부정청약 의혹 해명 자료 ▲해외송금 내역 등의 자료 제출을 요구하고 있다.재경위는 국민의힘 임이자 의원이 위원장이다. 당초 여야는 지난 19일 이 후보자에 대한 인사청문회를 개최할 예정이었다. 이에 따라 재경위는 같은 날 회의를 개최했으나 자료 제출 미비 등을 놓고 공방을 벌이다 파행됐다. 이후 쟁점인 자료 제출과 이에 따른 청문회 개최 여부를 협의해왔으나, 이견이 좁혀지지 않으면서 공전해왔다.김경두 기자