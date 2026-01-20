“검수원복 우려” vs “경수완독 경계”

與 중수청·공소청 전문가 공청회

이미지 확대 공청회 참석한 여당 지도부 정청래(왼쪽 세 번째) 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 ‘공소청법·중대범죄수사청법 공청회’에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 최기상 당 정책위원회 부의장, 한정애 정책위의장, 정 대표, 한병도 원내대표.

안주영 전문기자

2026-01-21 4면

“검수원복(검찰 수사권 원상 복구)이 우려된다.”(황문규 중부대 경찰행정학과 교수)“경수완독(경찰 수사권 완전 독점)을 경계해야 한다.”(신인규 변호사)20일 더불어민주당 정책 의원총회 형식으로 열린 중대범죄수사청·공소청 설치법안 공청회에서는 2시간 넘게 중수청의 이원화 구조 등을 놓고 전문가들의 열띤 토론이 벌어졌다. 검찰개혁추진단의 자문위원으로 활동했던 황 교수는 “(정부안이) 검찰개혁 취지를 몰각하고 있다”며 “과연 형사소송법이 보완수사권을 배제하는 방향으로 개정될지 의문”이라고 했다.반면 신중한 접근을 주문하는 의견도 만만치 않았다. 신 변호사는 “검찰개혁의 수사·기소 분리 대원칙이 어느 순간 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)으로 갔는데, 그걸 달리 쓰면 경수완독이 된다”며 “교각살우의 우를 범해선 안 된다”고 했다.중수청의 수사사법관과 전문수사관은 상하 관계가 아닌 ‘기능적 협력 관계’(최호진 단국대 법대 교수)라는 주장과 검사들이 수사사법관을 맡게 될 개연성이 크다(황 교수)는 의견이 충돌하기도 했다.공청회에 참석했던 정청래 대표는 공소청장의 명칭을 ‘검찰총장’으로 유지하는 문제와 관련해 법적으로는 검찰총장으로 하되 실제로는 공소청장으로 부르면 되지 않겠느냐는 취지로 토론자들 의견을 묻기도 했다. 이에 신 변호사는 “그런 절충안 역시 가능하다”면서도 위헌 시비를 없애려면 개헌이 병행되는 게 좋다고 했다.정 대표는 마무리 발언에서 “중수청의 수사 이원화는 문제가 있는 것 같고, 수사사법관 명칭을 사용한다는 것에 오해 소지가 있다는 부분은 양측에서 공감대를 이룬 것 같다”고 정리했다.앞서 김용민 민주당 의원은 CBS 라디오에서 “(이들 법안을) 2월 내보다 더 빠르게 설 전에 처리하자는 입장”이라고 했다. 조국혁신당도 기자회견을 열고 “설 명절 이전까지 입법을 완료할 수 있는 일정을 확정해 달라”고 했다.민주당은 22일 의총을 다시 열고 의원들 의견도 수렴한다는 계획이다. 특히 21일 이재명 대통령 신년 기자회견이 예정된 만큼 이 자리에서 이 대통령이 직접 중수청·공소청법안에 대한 입장을 밝힐지 주목된다.강윤혁·강동용·박기석 기자