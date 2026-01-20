[포토] 장미꽃 바라보는 장동혁 대표

1 / 9 이미지 확대 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 엿새째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 장미꽃을 바라보고 있다. 2026.1.20 연합뉴스

통일교·공천헌금 ‘쌍특검’을 요구하며 엿새째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표는 20일 “목숨 걸고 극단적 방법까지 동원해서 더불어민주당에 답을 요구하고 있다”고 말했다.장 대표는 수은주가 영하 11도를 가리킨 이날 오전 9시 20분쯤 단식 농성을 시작한 이후 처음으로 국회 본관 밖으로 잠시 나와 취재진에 이같이 밝혔다.판사 출신인 그는 “재판할 때 경험을 생각해보면 계속 부인하는 피고인에게 똑같은 질문을 반복한다”며 “답을 듣기 위해서가 아니라, 똑같은 질문에 답을 하지 않으면 사실상 판사들은 자백했다고 인정한다”고 설명했다.이어 “제가 단식하는 것도 어쩌면 민주당의 답을 듣기 위한 것이 아닐 수도 있다”며 “민주당이 답을 하지 않으면 그 자체가 자백이라 생각한다”고 강조했다.그러면서 “꽃이 피기 때문에 봄이 오는 것이 아니라 봄이 오기 때문에 꽃이 피는 것”이라며 “많은 사람이 이렇게 목소리를 내는 건 꽃을 피우는 과정이라 생각한다. 곧 봄이 다가오고 있다는 것”이라고 덧붙였다.그는 또 페이스북에 “단식 엿새째, 민주당은 미동도 없다. 이제 더욱 분명해졌다. 정권이 흔들릴 정도의 부패가 있는 것”이라는 자필 글을 게시했다.이어 “내가 버틸수록 그 확신은 강해질 것”이라며 “민주당은 이 순간에도 자백을 반복하고 있다. 국민의 심판은, 국민의 특검은 이미 시작됐다”고 썼다.부쩍 수척해진 모습의 장 대표는 농성 텐트가 차려진 로텐더홀로 돌아가 국회 의료진의 검진을 받았다.그는 중간중간 약간의 소금과 물을 섭취했지만 전날보다 눈에 띄게 움직임이 느려졌다. 일어서거나 자세를 바꿀 때도 주변의 부축을 받지 않으면 휘청댔다.이성권 의원은 “장 대표께서 (대화 중에) 답변을 전혀 못 하시고 그 상태로 고개를 끄덕이시더라”며 안타까워했다.의사 출신인 서명옥 의원은 “어제 오후부터 상황이 급격하게 나빠졌다. 산소포화도는 위험한 수치”라며 “의료진은 여기선 처치해드릴 게 없어서 빨리 병원으로 호송해야 한다는 의견인데, 장 대표께서 완강하게 거부하고 있다”고 전했다.이런 가운데 당내에서는 장 대표의 단식을 계기로 갈등을 멈추고 결집해야 한다는 목소리가 커졌다.그간 지도부와 각을 세워온 당내 소장파 초·재선 의원 모임 ‘대안과 미래’ 소속 이성권·엄태영·권영진·고동진·유용원·서범수·안상훈 의원도 국회에서 조찬 모임을 마친 뒤 농성장을 찾아 장 대표를 응원했다.특히 유승민 전 의원이 농성장을 방문해 장 대표의 손을 잡고 격려했다.유 전 의원은 이후 기자들과 만나 “지금 우리 당이 가장 절실하게 해야 할 일은 국민의 신뢰와 지지를 받아서 보수를 재건하는 것”이라며 “일부 문제에 있어서 서로 생각이 다르더라도 우리가 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가, 거기에 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 강조했다.이어 “대의명분을 위해 의원들과 당원들이 중지를 모아야 한다”며 “이미 많이 늦었지만 지금이야말로 그럴 때”라고 덧붙였다. 한동훈 전 대표 징계 파동 속에 심화한 당내 갈등을 조속히 봉합하고 통합의 길을 찾으라는 메시지로 풀이된다.다만 유 전 의원은 6·3 지방선거에서 경기지사에 출마할 의향이 있냐는 질문에는 “전혀, 전혀 생각하지 않고 있다”며 강하게 선을 그었다.이밖에 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 김재원 최고위원, 유상범 원내수석부대표, 정희용 사무총장 등 지도부가 이른 아침부터 자리를 지켰다.전날 새벽 동조 단식을 시작한 김 최고위원도 장 대표 곁에서 24시간 넘게 단식을 이어갔다.온라인뉴스부