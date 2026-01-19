[포토] ‘진료 받는’ 장동혁 대표

1 / 9 이미지 확대 의료진 진료 받는 국민의힘 장동혁 대표 더불어민주당에 통일교.공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 닷새째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 의료진 진찰을 받고 있다. 오른쪽 두번째는 같은 당 서명옥 의원. 2026.1.19 연합뉴스

이미지 확대 부축 받으며 일어서는 국민의힘 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 로텐더홀에서 열린 더불어민주당에 통일교.공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하는 규탄대회를 마치고 송언석 원내대표와 정점식 정책위의장의 부축을 받으며 일어서고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

이미지 확대 부축받는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 19일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회의에서 송언석 원내대표로부터 부축을 받으며 이동하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

이미지 확대 장동혁, 닷새째 단식 더불어민주당에 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 닷새째 단식 투쟁을 이어가고 있는 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 로텐더홀에 마련된 농성장에서 힘겨워하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표 찾은 황교안 전 국무총리 더불어민주당에 통일교.공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 닷새째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표가 19일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 황교안 전 국무총리와 인사하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

이미지 확대 ‘쌍특검 수용 요구’ 구호 외치는 국민의힘국민의힘 장동혁 대표와 의원들이 19일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당에 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 구호를 외치고 있다. 2026.1.19 연합뉴스

