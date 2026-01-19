정치 [포토] ‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/19/20260119800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-19 11:08 입력 2026-01-19 11:08 1/ 7 이미지 확대 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경을 밝힌 뒤 엘리베이터를 타기 위해 기다리고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 기자회견장 입장하는 김병기 의원더불어민주당 김병기 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 사과 인사하는 김병기 의원더불어민주당 김병기 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히기 위해 입장, 허리 숙여 사과하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 기자회견 하는 김병기 의원더불어민주당 김병기 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 ‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝히고 있다. 김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 기자회견서 입장 밝힌 김병기 의원더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝힌 후 이동하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 ‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝힌 뒤 퇴청하고 있다. 김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 2026.1.19 연합뉴스 더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경을 밝힌 뒤 엘리베이터를 타기 위해 기다리고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지