청문회장도 못 들어온 이혜훈

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다.2026.1.19안주영 전문기자

이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 재정경제기획위원회 전체회의가 정회되자 국회내 모처에서 도시락을 먹고 있다.2026.1.19안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 취재진의 질문을 받고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다안주영 전문기자