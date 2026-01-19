메뉴
‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”

안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-01-19 13:04
입력 2026-01-19 13:04
‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다” 더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝힌 뒤 고개 숙여 사과하고 있다.
김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 2026.1.19.안주영 전문기자


더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝힌 뒤 고개 숙여 사과하고 있다.

더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝힌 뒤 고개 숙여 사과하고 있다.
김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 2026.1.19.안주영 전문기자


김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다

안주영 전문기자
