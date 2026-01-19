이미지 확대 ‘제명 징계’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다” 더불어민주당 김병기 의원이 19일 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 결정과 관련한 입장을 밝힌 뒤 고개 숙여 사과하고 있다.

김 의원은 각종 의혹으로 제명 결정을 받은 데 대해 “당에 부담을 주지 않기 위해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 2026.1.19.안주영 전문기자

