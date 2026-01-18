‘단식 4일차’ 장동혁, 소금도 못먹는 상태…“맑은 정신 유지 어려워”

“자유와 법치 끝까지 지켜낼 것”

이미지 확대 단식투쟁 4일째인 장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 눈가를 닦고 있다. 2026.01.18 뉴시스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당의 통일교 및 공천뇌물 특검 수용을 촉구하며 4일째 단식을 하는 가운데 로텐더홀에 장 대표를 응원하는 꽃바구니가 놓여있다. 2026.1.18 뉴스1

장동혁 국민의힘 대표는 단식 투쟁에 돌입한 지 나흘째인 18일 “당원들과 지지자들이 없었다면 버티기 힘들었을 것”이라고 밝혔다.장 대표는 이날 페이스북에 “단식 4일째. 몸도 힘들지만 시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기가 어렵다”며 이같이 말했다.그는 “로텐더홀 반대편에서부터 가끔 퍼져오는 꽃향기에 정신을 가다듬는다”며 “대한민국은 권력자의 힘에 좌우되는 나라가 아니라 정의가 강 같이 흐르는 나라여야 한다. 자유와 법치를 끝까지 지켜내겠다”라고 했다.장 대표는 지난 15일부터 더불어민주당에 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하며 국회 본관 로텐더홀에서 무기한 단식 농성에 들어갔다.그는 물과 소량의 소금 외에는 음식물을 먹지 않고 있으며, 전날부터는 건강 상태가 급격히 악화해 소금조차도 제대로 섭취하지 못하는 것으로 전해졌다.면도하지 않고 수척해진 모습의 장 대표는 이어폰을 꽂고 자리에 앉아 가만히 정면을 응시하거나 때때로 눈을 감고 명상했다. 테이블에는 생수병 안에 든 분홍색 꽃 한 송이와 성경이 놓였다.지도부 관계자는 “전날 밤에는 상태가 급격히 안 좋아져 쓰러질 정도까지 갔었다고 한다”며 “지금도 속이 안 좋아 소금물도 제대로 마시지 못하는 상황”이라고 말했다.장 대표의 농성장에는 국민의힘 의원들이 번갈아 자리를 지키고 있다. 지지자들이 보낸 응원 화환과 꽃바구니도 그가 단식 중인 국회 본청에 진열돼 있다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “장 대표의 단식은 무너지는 법치와 민주주의를 붙잡기 위한 최후의 호소”라며 “이제 공은 이재명 대통령에게 넘어갔다. 남은 절차는 거부권뿐이다. 대통령이 말해온 통합이 빈말이 아니라면 선거용 재탕 특검부터 멈추는 것이 출발점”이라고 말했다.최수진 당 원내수석대변인은 “민주당은 장 대표의 문제 제기를 ‘단식 쇼’와 ‘몽니’로 깎아내리며 조롱하고 있다”며 “민주당과 이재명 정부는 장 대표에 대한 폄훼 발언부터 공식적으로 사과하고 통일교 불법 로비 의혹과 민주당 공천헌금에 대해 성역 없는 수사와 공정한 특검으로 답하길 바란다”고 요구했다.조용술 당 대변인도 “지금이라도 정부·여당은 국민을 대신해 목숨 걸고 단식 중인 장 대표의 목소리에 귀 기울여야 한다. 즉각 태도를 전향적으로 바꾸고 대화에 나서야 한다”고 강조했다.윤예림 기자