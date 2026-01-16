與, 정부 행정통합 인센티브안에 “파격적 지원… 강력한 의지의 표현”

이미지 확대 김민석 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 행정통합 인센티브 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 16일 대전·충남과 광주·전남 등 행정통합으로 출범하게 되는 ‘통합특별시’에 대해 4년 간 최대 20조원을 지원하는 안을 발표한 것을 두고 더불어민주당 의원들이 극찬을 쏟아냈다.민주당 충남·대전통합특별위원회 및 충청지역 발전특별위원회 상임위원장인 황명선(초선·충남 논산계룡금산) 의원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “(행정통합은) 수도권 1극 체제를 타파하고 진정한 지방 시대의 문을 여는 중대한 전환점”이라며 “정부가 약속한 4대 인센티브는 통합지방정부가 자립할 수 있는 든든한 기초가 될 것”이라고 말했다.대전·충남과 광주·전남 지역구 의원들은 소셜 미디어(SNS)를 통해 긍정적인 반응을 쏟아냈다. 문진석(재선·충남 천안갑) 민주당 의원은 페이스북에 “정부가 발표한 행정통합 인센티브 방안을 적극 환영한다”며 “행정통합을 선언이 아닌 실행의 단계로 끌어올리겠다는 의지의 표현”이라고 평가했다.조승래(3선·대전 유성갑) 의원은 “대전·충남 통합특별시가 행정·과학 수도가 되는 획기적인 전략을 담고 있다”며 “지역 발전을 위한 기회는 놓쳐서는 안 된다”고 강조했다.국회 행정안전위원장을 맡고 있는 신정훈(3선·전남 나주화순) 의원은 “이재명 정부의 통큰 결단에 감사하다”며 “분권형 국가의 첫 자치정부로서 통합 광주전남의 소중한 물적 토대가 될 것이다. 4대 지원 정책이 빠짐없이 관철될 수 있도록 특별법의 심사 과정에서 꼼꼼히 살피겠다”고 적었다.안도걸(초선·광주 동구남구을) 의원은 “이번 발표를 통해 이재명 정부가 추진하는 행정통합과 지방 주도 균형성장 전략에 대한 강력한 의지와 진정성 있는 실행력이 분명히 확인됐다”며 “오늘 정부 결단은 행정통합을 현실로 만드는 가장 강력한 추진 동력”이라고 극찬했다.앞서 김민석 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 통합 특별시에 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원 수준의 재정 지원을 추진하고 가칭 행정통합 교부세와 행정통합 지원금을 신설하는 내용 등이 담긴 인센티브안을 발표했다.김서호 기자